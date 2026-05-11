Estados Unidos.- Sanidad matiza que el positivo de EEUU obtuvo un resultado "no concluyente" y otro "negativo" en PCR

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha explicado este lunes que el pasajero del 'MV Hondius' confirmado como "positivo leve" por hantavirus por parte de Estados Unidos obtuvo un resultado "no concluyente" y otro "negativo" en las pruebas realizadas en el crucero por el epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha detallado en una entrevista en TVE que el caso fue evaluado por el epidemiólogo del ECDC y los del Centro de Control de Alertas de Emergencias Sanitarias, considerando que se trataba de un caso negativo porque "además no había manifestado ninguna sintomatología".

Sin embargo, las autoridades estadounidenses han decidido tratar el caso como positivo y llevaron a cabo su evacuación por separado, en una embarcación independiente. Tras ello, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos decidió mantener el criterio de caso positivo y, en el avión, el pasajero viajó en un lugar aislado.

Junto a él, también de forma separada, fue trasladado el otro pasajero que presenta "síntomas leves", del que ha informado EEUU. Sanidad ha precisado que esta persona mostró el 6 de mayo una tos leve que remitió tras ese día, por lo que los médicos del barco consideraron no clasificarla como caso probable, estimando que podría ser compatible con ansiedad o nerviosismo.

En cuanto al positivo en Francia, Sanidad ha puntualizado que la paciente comenzó a encontrarse mal durante el vuelo y no mientras se encontraba en el buque. Aunque ha destacado que todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo cortar las posibles cadenas de transmisión, ha apuntado que "no sería extraño" que pudiera aparecer algún caso nuevo entre los contactos estrechos.