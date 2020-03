Estudiantes malagueños en México, preocupados por las dificultades para volver a Málaga ante la expansión del Covid-19

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes de la Universidad de Málaga de intercambio en Guadalajara (México) han mostrado su preocupación por la dificultad para volver a España, con vuelos cancelados y precios abusivos, la falta de ayuda por parte de la embajada y las medidas que ha tomado el Gobierno mexicano frente al coronavirus.

Los estudiantes tenían un vuelo para regresar a España el 24 de marzo que ha sido cancelado, mientras que algunas aerolíneas piden entre unos 1.000 y más de 3.000 euros por vuelo, por lo que intentan conseguir volver a un precio asequible o que los repatrien, según ha explicado a Europa Press José Ignacio Novoa, uno de los estudiantes.

Para ello han intentado contactar con el Consulado español en Guadalajara, que en un mensaje enviado el pasado martes, al que ha tenido acceso Europa Press, les indicaba que la recomendación para los turistas es regresar a España mientras las rutas permanezcan abiertas, mientras que para los residentes en México es atender las instrucciones de las autoridades sanitarias del país americano.

Así, el consulado recordaba que México no ha anunciado medidas de confinamiento aun, si bien se señala en el mensaje que "es importante" que los españoles, residentes o no, se inscriban en el Registro de Matrícula del Consulado, para conocer su paradero en todo momento.

Los estudiantes han criticado que hay "mucha desinformación" y que al número de emergencia consular "solo puedes llamar desde un número español". También echan en falta ayuda de la UMA, mientras que la universidad de México sí que les presta atención, han señalado.

Por el momento, las recomendaciones del Gobierno mexicano son realizar actividades normales mientras se refuerzan con medidas de prevención, ya que considera que el Covid-19 "no es grave", por lo que "no hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades laborales ni escolares".

"Aquí la gente vive al día, nos da miedo que empiecen a producirse robos", ha señalado José Ignacio, quien ha añadido que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "no está haciendo nada". "A mí la verdad que el coronavirus no me da miedo, lo que me da respeto es la gente de aquí y lo que pueda pasar con la violencia", ha señalado por su parte Daniel.

El compañero de piso ha explicado que por el momento solo se ha visto "histeria" al comprar en los supermercados, si bien ha indicado que "miedo hay, porque mucha gente está de cuarentena sin ser obligatorio".

Asimismo, ha indicado que en su caso se añade la dificultad de que tiene "mocos en los pulmones", por lo que los médicos mexicanos le han suministrado un tratamiento que acabaría este domingo. La embajada ha pedido su número de pasaporte y conocer los medicamentos que está tomando, han explicado los estudiantes.

Daniel ha precisado que no tiene síntomas de Covid-19 y ha recordado que cuentan con seguro médico "hasta abril o mayo", si bien "no cubre una pandemia".

A su salud se une que "no paran de cancelar vuelos y no hay una seguridad plena de que nos lo den en mi estado", ya que "solo podría viajar a partir del miércoles, cuando se supone que estaré más fuerte".

"Queremos comprar un vuelo, pero esto es a ciegas y no son nada económicos", ha señalado. Además, ha resaltado que el número de contacto que dieron a la Universidad puede haber sido usado por otras personas.