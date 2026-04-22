Ex 'número 2' de Transportes reconoce un "guion" para prensa sobre el préstamo a Air Europa y reuniones con su exCEO

El presidente del grupo Correos, Pedro Saura, a su llegada al Tribunal Supremo, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Estado de Transportes e Infraestructuras y actual presidente de Correos, Pedro Saura, ha declarado como testigo este miércoles en el Tribunal Supremo que fue "iniciativa" suya realizar un "guion" para periodistas económicos sobre el préstamo de Air Europa en agosto de 2020, al tiempo que ha reconocido que se reunió con el exCEO de la aerolínea Javier Hidalgo para tratar el rescate y no la "comunicación".

Así se ha manifestado Saura en su testifical en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Preguntado por la comunicación, el exsecretario de Estado ha señalado que en un principio se pretendía publicar una nota de prensa, pero que se decidió redactar un "guion" para periodistas.

Saura, según ha declarado, le comunicó al entonces ministro que ha tomado esa decisión por "cautela" y, un día después, él y su equipo redactaron "tres párrafos", que se los envió a Ábalos y a su gabinete de comunicación, "no tanto para emitirla, sino para tener unos argumentos de cara a algún periodista económico".

Y ha indicado que la nota se componía de "dos ideas": la primera, que Air Europa es una compañía "estratégica", por lo que "podía recibir los fondos", y la segunda, "que podría recibir la ayuda de la SEPI si así se considera".

LAS DOS REUNIONES CON HIDALGO

Saura ha insistido en que en sus dos reuniones con Hidalgo solo se habló del "rescate". "La primera vez que hablo con él es en mi despacho, creo recordar que fue finales de agosto, y mi secretaria me dice que Koldo e Hidalgo están aquí porque quieren hablar con usted. Venían con otra persona", ha rememorado.

Así, ha indicado que llamó a su equipo para que acudiesen a la reunión y que les transmitió las mismas dos ideas que había redactado en la comunicación para medios. En esa reunión, según ha dicho, cree que también se encontraba Aldama y ha puntualizado que el exasesor "no se quedó".

La segunda reunión es pasado ya el rescate, "puede que a finales de 2020, principios de 2021", ha continuado. Saura ha recordado que el exministro le llamó a su despacho "y allí estaba Hidalgo".

"Quería transmitirme que le estaban diciendo que yo era contrario a dar el último tramo de la ayuda si no se producía el cambio del CEO, porque lo que planteé en el consejo rector --de la SEPI-- era el cambio de CEO de la compañía, que la familia Hidalgo no estuviera al frente de la gestión", ha declarado.

Entonces, Hidalgo le preguntó si era él el que "impedía" recibir ese último tramo y Saura respondió que sí, que, en su opinión, "mientras no hubiera un cambio de CEO, no se podía dar el último tramo de la ayuda".

LA MOLESTIA DE SAURA CON KOLDO

El que fuera 'número dos' de Transportes ha señalado que no le "gustó" que Koldo fuera "a la puerta" de su despacho junto a Hidalgo y Aldama porque consideraba que "había que ser extremadamente rigurosos" con el proceso del préstamo.

Pero antes de ello, Saura ha indicado que recibió un mensaje de una persona que no tenía guardada en el que se le trataba "de usted" y que no lo atendió hasta que Koldo le "pidió que contestara", algo que hizo "por cortesía" y en "dos minutos".

Era agosto de 2020 y, según ha explicado, en la llamada informó a Aldama de que la decisión de dar un préstamo a Air Europa "dependerá de la SEPI y no del Ministerio".

El ex secretario de Estado ha declarado que no sabía que Aldama tenía relación con la aerolínea y que entendió que la solicitud de Koldo se trataba de "un mensaje del ministro para que atendiese la llamada". En esta línea, ha aducido que no habló de la nota porque, en ese momento, era una vía que ya habían descartado.

"Y además, era una molestia, entendí que --la llamada-- era inapropiada, pero no quise cortar la conversación de manera inmediata porque no correspondía, ha alegado.

Por otro lado, antes de concluir su interrogatorio, la abogada de Koldo le ha preguntado si su representado "le pidió el favor de colocar a su hermano en Correos".

"En absoluto", ha remachado el dirigente, y, sobre si Joseba García sigue trabajando allí, ha indicado: "Me atrevo a decir que seguro que no. Ni me lo pidió y seguro que no".

EXJEFE DE GABINETE DE ÁBALOS: EL TEMA LO LLEVABA SAURA

Sobre ese guion, Ricardo Mar, que fue jefe de Gabinete de Ábalos en Transportes, ha asegurado que "hubo un comunicado a prensa" por parte del departamento de comunicación y "cuya redacción se acordó con el secretario de Estado", Saura.

Mar ha declarado como testigo que fue Saura "porque era el que llevaba todo el tema técnico de las negociaciones de Air Europa con el resto de los ministerios implicados en el rescate".

"Da el visto bueno el secretario de Estado. A mí me lo pasan para conocimiento porque yo era el jefe de Gabinete, pero nada más", ha indicado, a la par que ha subrayado que "no es una nota oficial".

Ha negado que Ábalos o Koldo intervinieran y ha pedido tener en cuenta el contexto de la pandemia, cuando Air Europa, "una compañía muy importante", se encontraba "amenazada".

También ha respondido, al ser preguntado respecto a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, que la vio en viajes oficiales junto a Ábalos, pero no ha sabido precisar en cuántos.

"Para mí, en ese momento, era la acompañante del ministro", ha comentado, antes de añadir que "seguro" que el Ministerio de Transportes no pagó ningún desplazamiento de la mujer.

Antes de Saura ha entrado a testificar el empresario José Ruz, investigado en la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo'. Debido a esta condición, ha rechazado responder a las preguntas de las partes, si bien ha dicho que se ratifica en lo que declaró ante el juez instructor.