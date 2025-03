La exasesora dice que no recuerda quién le envió el 'email' del novio de Ayuso pero desvincula a Moncloa y Fiscalía

Sánchez Acera y Vallés dicen que cambiaron de móvil tras dejar sus cargos y ella cambió de SIM tras el 'caso Lobato'

La ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera ha declarado este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo (TS) en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, indicando que no recuerda quién le envió el 'email' de la defensa de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, pero descartando tanto a Moncloa como a la Fiscalía General del Estado.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado Sánchez Acera en el procedimiento por presunta revelación de secretos que el magistrado Ángel Hurtado dirige contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La actual 'número dos' del PSOE de Madrid ha explicado en sede judicial que ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal. Así, ha descartado que le enviaran desde la Fiscalía el correo electrónico con la carta donde la defensa del novio de Díaz Ayuso trasladó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda, Julián Salto, que era "voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos", en referencia a dos delitos fiscales.

De acuerdo con algunas fuentes, Sánchez Acera --que en ese momento era jefa de gabinete de Óscar López, quien a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez-- ha asegurado que recibió el contenido del 'email' de la prensa local de Madrid, concretamente por WhastApp, si bien ha apostillado que no recordaba exactamente quién se lo envió. En cambio, otras fuentes señalan que no ha apuntado a ningún periodista, limitándose a exponer que no recordaba de quién le llegó.

En lo que sí coinciden las fuentes consultadas es en que ha matizado que el documento no lo recibió en formato de correo electrónico, sino como un pantallazo donde no figuraba destinatario alguno. Asimismo, ha relatado que solo le envió el pantallazo a Lobato para que lo usara en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día. No obstante, ha incidido en que no había un plan para difundir dicha información o perjudicar a Díaz Ayuso.

También ha precisado que no recibió órdenes de Moncloa para hacer llegar el correo al entonces líder de los socialistas madrileños, al tiempo que ha explicado que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del PSOE madrileño, es decir como 'número tres' de Lobato.

NO CONSERVA LOS MENSAJES

Con todo, Sánchez Acera ha señalado que ya no conserva los mensajes que tenía en su teléfono móvil en marzo de 2024, cuando tuvieron lugar los hechos investigados. Sobre esto, ha contado que el pasado septiembre, cuando terminó sus funciones como jefa de gabinete de López, entregó allí su terminal. Mantuvo la tarjeta SIM pero después también la cambió, después de que su número apareciera en los informes de la causa judicial sobre Lobato, ha especificado.

En este contexto, el instructor ha rechazado acordar cualquier diligencia respecto al teléfono móvil de Sánchez Acera, si bien advirtiendo de que más adelante decidirá lo que sea oportuno.

La testigo ha llegado al Supremo poco antes de las 10.00, hora fijada para su citación. Lo ha hecho acompañada de la diputada de la Comunidad de Madrid Carmen Mena y, tanto a la llegada como a la salida, ha optado por no hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban en la calle de Marqués de la Ensenada, a las puertas del tribunal.

La declaración de este miércoles ha tenido lugar a petición de la acusación popular que ejerce Manos Limpias. El magistrado entendió que su comparecencia sería útil para esclarecer "el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital 'ElPlural.com', y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado".

El instructor dio este paso meses después de interrogar el pasado noviembre como testigo a Lobato, quien aseguró que Sánchez Acera le había enviado el correo en cuestión. Ese día, el exlíder del PSOE madrileño entregó voluntariamente tanto su teléfono móvil como el acta notarial que levantó con el contenido del mismo, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera contrastar el contenido de ambos.

VALLÉS SE OFRECE A ENSEÑAR SUS MENSAJES AL JUEZ

Este miércoles, también ha declarado en calidad de testigo --y durante poco más de media hora-- el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, quien ha asegurado que nunca llegó a tener el 'email' en cuestión. De hecho, ha sostenido que no tuvo constancia del mismo hasta que lo vio publicado en prensa, concretamente en 'El Plural'.

Según ha manifestado, en ese momento estaba centrado en las elecciones catalanas, que para él era el asunto más importante, por lo que el tema de González Amador lo dejó en segundo plano.

A este respecto, se le ha preguntado por qué le dijo al entonces director de gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid (GPAM), David del Campo, que Lobato usara ese correo electrónico. Según consta en un informe de la UCO, Del Campo le dijo a Lobato que, además de Sánchez Acera, Vallés; el entonces jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín, y su homóloga en Vivienda, Pilar Sánchez Espada; le habían escrito "con lo mismo". "Dice Francesc Vallés que estés en guardia permanente porque va a ir esto a más", añadió.

Sobre esto, el testigo, que tampoco ha hecho declaraciones a la prensa a las puertas del TS, ha indicado que únicamente envió a Del Campo noticias de prensa sobre este asunto para que estuvieran atentos. Asimismo, ha precisado que no habló con Sánchez Acera sobre este tema. Prácticamente no hablaban, ha aseverado.

En su caso, Vallés ha explicado que cambió de teléfono móvil cuando abandonó el cargo que ocupaba en ese momento --el pasado diciembre-- pero ha aclarado que sí conserva el contenido de su anterior terminal y ha dicho que no tenía inconveniente en enseñar la conversación con Lobato. Hurtado le ha contestado que no hacía falta.