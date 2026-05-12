Un excargo de la SEPI reconoce un impulso a la operación de Air Europa y defiende el procedimiento con Plus Ultra

El exdirector de Participadas de la SEPI, responsable del seguimiento de Air Europa y Plus Ultra, José Ángel Partearroyo, comparece ante la Comisión de Investigación de la SEPI, en el Senado, a 12 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ángel Partearroyo ha desvelado desde el Senado que el vicepresidente de la empresa estatal, Bartolomé Lora, le pidió "celeridad" y un impulso a la operación con Air Europa por la situación de posible quiebra, mientras que ha defendido el "procedimiento normal" en la que tiene que ver con Plus Ultra.

Así se ha pronunciado el exalto cargo de la SEPI en la comisión del Senado que investiga la gestión del 'holding' estatal sobre las diferentes operaciones con Air Europa y Plus Ultra.

Ante preguntas del PP, Parterroyo ha dicho que las únicas consideraciones que hizo Lora en relación con la operación de Air Europa fueron que se impulsara por la situación de posible quiebra "puesto que había mucha presión" por "la necesidad de pagar las nóminas".

Y luego, "como transcurrió mucho tiempo entre que se aprobó el préstamo a Air Europa y se concluyeran el análisis de nuevas operaciones", sí que se les dijo que había que "agilizar" en general las operaciones.

En cuanto a Plus Ultra, Partearroyo ha dicho que a él personalmente no le trasladaron "ningún tipo de urgencia" con esta operación, explicando que fue una de las primeras empresas que había presentado su solicitud y había que seguir el orden, insistiendo en que se siguió el "procedimiento normal".

SE DESVINCULA DE LA CONTRATACIÓN DE LEIRE DÍEZ

Por otro lado, el exdirector también ha sido preguntado por la contratación de la exmilitante del PSOE Leire Díez en Correos, de la que se ha desvinculado asegurando que las contrataciones de directivos en empresas participadas "no pasaban" por su cargo. "No fui informado ni autoricé ninguna contratación", ha reiterado.

En este sentido, ha explicado que en el comité de dirección de la SEPI solo se autorizaban los contratos de alta dirección y ha asegurado que "no recuerda" que la incorporación de Díez se tratara en ese órgano.

Asimismo, el senado 'popular' se ha referido al proyecto Correos Cargo, impulsado para el transporte aéreo de mercancías, y ha cuestionado las responsabilidades por una pérdida de 25 millones de euros derivada de esta iniciativa.

Ante ello, Partearroyo ha defendido que la SEPI únicamente autorizó el proyecto como una nueva línea de negocio "piloto" y ha negado que Correos comprara aviones. "Los aviones eran propiedad de Evelop, la compañía con la que se desarrolló el proyecto", ha señalado.

NO CONOCE A ÁBALOS

A preguntas de Vox, el exalto cargo de la SEPI ha negado haberse reunido con algún comisionista y ha dicho que no conoce ni al presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ni al exministro José Luis Ábalos ni al exasesor Koldo García Izaguirre.

Por su parte, la senadora de UPN María del Mar Caballero le ha preguntado al exalto cargo de la SEPI si ha recibido presiones por el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a lo que Partearroyo ha dicho que no ha recibido ningún tipo de presión de ese calibre.

BASTABAN LOS INFORMES EXTERNOS

Sobre los informes internos para llevar a cabo el rescate a Plus Ultra, Partearroyo ha negado que la SEPI contara con documentación elaborada internamente que complementara la de las auditorías externas porque "se decidió que bastaban los informes de los asesores externos".

En este contexto, el senador del PP Eloy Suárez cree que estas palabras de Partearroyo "desmienten" la versión defendida en el Senado anteriormente por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, la exministra de Hacienda, María Jesús Montero y el vicepresidente de la compañía, Bartolomé Lora.

"En la operación de Plus Ultra y en todas las operaciones que se hicieron a partir de que estuviera en vigor el acuerdo marco de asesores financieros y jurídicos, por lo menos en las operaciones que yo llevé, no había informes internos porque se decidió que no hacían falta porque estaban ya los asesores externos. Había mucha carga de trabajo en SEPI y no se hicieron informes", ha respondido el exdirectivo de la compañía estatal a las preguntas de Eloy Suárez Lamata.

En este sentido, Partearroyo ha señalado que había un equipo de trabajo que "analizaba la documentación", "se relacionaban con los asesores" y "revisaban el informe".