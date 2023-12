Los exfutbolistas del Recre Alzugaray y Luzardo reciben "el merecido reconocimiento" de Huelva

HUELVA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alzugaray y Luzardo, la mítica pareja de futbolistas uruguayos del Recre de los 80, han visitado este viernes el Ayuntamiento de Huelva para mantener un encuentro con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Ambos se encuentran de visita en la capital invitados por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD). Los ex futbolistas participarán en la 35 Gala del Deporte que organiza la AOPD, donde el primero de ellos recogerá su distinción como leyenda del Decano, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Alzugaray y Luzardo han sido recibidos por Pilar Miranda, quien acompañada del presidente de la AOPD, José Luis Camacho Malo, ha celebrado la oportunidad de "volver a tener juntos en Huelva a dos leyendas del recreativismo, dos jugadores que dejaron huella en todos los onubenses". Por ello ha agradecido "a José Luis Camacho Malo que lo haya hecho posible. José Luis tiene el don de hacer posible lo imposible", ha subrayado.

A los "ilustres visitantes" los ha invitado a "disfrutar de Huelva estos días, que recuerden su pasado y al recorrer sus calles puedan revivir esos días tan bonitos que nos brindaron hace unos años". El presidente de la AOPD ha compartido los méritos "con todo el equipo de la asociación que ha trabajado muy duro", al tiempo que ha agradecido a "todos los colaboradores que hacen posible que podamos celebrarla".

Luzardo, quien ya estuvo de visita en Huelva en 2019, se ha mostrado "sorprendido" por "lo hermosa que me he encontrado la ciudad. Es un gusto volver a un sitio que consideras tu casa". Emocionado ha recordado que "cuando vine a jugar no pensaba que dejaría siempre un trozo de mi corazón en esta ciudad a la que tanto quiero".

También Alzugaray se ha mostrado "muy emocionado". El delantero charrúa solo ha podido "dar las gracias por tanto cariño". Un sentimiento que "me ha hace muy feliz porque les quiero a todos ustedes, a mi gente de Huelva". Alzugaray visita Huelva por primera vez en 32 años. Desde que se marchó en 1992 no había vuelto a la que fue su casa durante siete temporadas, tiempo en el que se convirtió en ídolo de la afición recreativista con más de 80 tantos en partidos oficiales.

Se trata del máximo goleador de la historia de la entidad albiazul. Junto a Luzardo formó una pareja imborrable. Para generaciones de recreativistas, el mejor Decano de la historia fue el que tuvo a ambos en el verde y a Víctor Espárrago en el banquillo.

La 35 Gala del Deporte se celebrará el próximo lunes 18 a las 20,00 en el Gran Teatro. Junto a Alzugaray, recibirán su reconocimiento deportistas, clubes o eventos deportivos.

El galardón al Deportista de Oro será Javier López; el Mejor club al Recreativo de Huelva Fútbol Playa; Mejor Evento al Mundialito de Fútbol Playa; Leyenda deportiva a Alzugaray; Mejor Dirigente a José María Cuenta; Deportivas Revelación a Fermín López; Promesa Deportiva a Juan Manuel Borrero e Iván Corralejo; Valores Humanos a Juan Andrés Barón Pérez; Trayectoria Deportiva a Emilio Martín; Deporte Adaptado a Carmen González y Nicolás Castaño; y menciones especiales a Rodrigo López, Alejandro Quintero y el CD Sordos. La gala, que estará dirigida por Miguel Ángel Yáñez, contará con la actuación del cantante onubense Juanmi Parreño.