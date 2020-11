El expresidente de Isofotón alega que el dinero público fue usado en la empresa y que perdió "20 millones"

Niega "relaciones" con los exconsejeros y que hubiese compromiso "escrito" para el apoyo económico de la Junta

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente de la empresa malagueña Isofotón Ángel Luis Serrano Serrano ha defendido este viernes ante el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que indaga los avales y el préstamo concedidos por la Junta de Andalucía a dicha empresa finalmente caída en concurso de acreedores, que durante los tres años que estuvo al frente de la entidad, el dinero recibido de la Administración andaluza fue destinado a "nóminas" de la plantilla y un pago a Samsung, negando que adquiriese la empresa para la mera captación de fondos públicos y asegurando que su grupo empresarial y la sociedad Top Tec perdieron "20 millones" de su dinero propio con la operación.

Antes de su comparecencia como investigado, la juez instructora Patricia Fernández Franco indicaba en un auto que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) concedió diversos avales a Isofotón pese a que la situación financiera de la misma era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución". La juez señalaba que incluso las participaciones sociales de la entidad habían sido enajenadas en favor del Grupo Affirma, dirigido por Ángel Luis Serrano Serrano, y Top Tec, "por un precio simbólico de un euro".

Además, la juez instructora señalaba el pago de "cuantiosas cantidades" desde Isofotón a entidades del Grupo Affirma, indicando que Isofotón recibió de las arcas públicas entre 2005 y 2012 unos 80 millones de euros, mediante "avales e incentivos directos a fondo perdido", pesando en ese sentido un préstamo de 8,4 millones de euros otorgado por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de IDEA, también en favor de Isofotón.

Considerando la juez instructora que la agencia Idea "debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón" y señalando supuestas "deficiencias" de los avales concedidos a la misma en materia de garantías, la juez aprecia posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.

Frente a ello, Ángel Luis Serrano Serrano ha negado que el Grupo Affirma, con él al frente, desembarcase en Isofotón meramente a la búsqueda de ayudas públicas, defendiendo que de la mano de Top Tec, Affirma acumulaba "15 años" de experiencia en el sector solar y que ni conocía "a nadie" de la Junta de Andalucía antes de afrontar dicha operación y hacerse cargo de Isofotón, ni mantuvo contacto después con los entonces responsables de la Administración andaluza.

NINGUNA "RELACIÓN" CON LOS EXCONSEJEROS

De este modo, mientras en la causa figuran como investigados los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, o el exdirector de Idea Antonio Valverde, Serrano Serrano ha negado "relación" alguna con los exconsejeros o directivos de Idea.

Así, ha negado que Affirma actuase como "paracaidista" en Isofotón para captar fondos autonómicos, asegurando que como empresario vio oportunidades de "negocio" y por ello se interesó por la empresa Isofotón. Es más, ha expuesto que lejos de adquirir la misma por un precio simbólico de un euro, para ello fue necesario una primera ampliación de capital de 15 millones de euros, seguida de una segunda por valor de unos cinco millones de euros.

Es en ese punto en el que ha aseverado que el Grupo Affirma y la empresa Top Tec acabaron "perdiendo 20 millones de euros" por haberse hecho cargo de Isofotón, cuya quiebra ha conectado con la dura competencia de las empresas Chinas en el sector solar y su bajada de precios.

EL DESTINO DEL DINERO

En cuanto a los 80 millones de euros señalados por la juez en su auto como dinero de los fondos autonómicos percibidos por Isofotón entre 2005 y 2012, Ángel Luis Serrano Serrano ha defendido que durante los "tres años" en los que Affirma y Top Tec controlaron Isofotón, la entidad fue objeto de avales por valor de unos 22 millones de euros destinados a pagar nóminas de la plantilla, así como un préstamo de 8,4 millones de euros por parte del Soprea, usado para el pago de una cuenta con Samsung.

El dinero, según ha esgrimido, "no se quedó en Isofotón", lo que le ha llevado a avisar de que Isofotón llevaba "25 años" recibiendo respaldo institucional para su actividad. "Yo no he visto 80 millones", ha dicho en cualquier caso.

En cuanto al contenido de la comparecencia como investigado del que fuera responsable financiero de la empresa, Óscar L.G., quien le atribuye haber manifestado que la Junta se habría comprometido a proporcionar una financiación de 35 millones de euros a Isofotón a cambio de mantener los puestos de empleo de la empresa, Ángel Luis Serrano Serrano ha asegurado que se limitó a presentar "un plan de negocio" a la Administración andaluza y desde la misma le habrían indicado que si Isofotón "cumplía" ese plan, podría adherirse a determinadas líneas de respaldo público vigentes entonces.

NADA "POR ESCRITO"

Así, ha negado cualquier compromiso "por escrito" de que la Junta de Andalucía prestaría respaldo económico a Isofotón. "Nosotros entramos en Isofotón con un plan de negocio serio y para ejecutarlo", ha aseverado.

En cuanto al papel de la actual vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Isofotón, Serrano Serrano ha defendido que fue contratada como "profesional" por su experiencia, que no estuvo involucrada en las "relaciones" de la empresa con la Junta y que fue despedida con motivo del cierre de Isofotón.

Finalmente, Ángel Luis Serrano Serrano ha considerado "excesiva e innecesaria" la orden de detención dictada en su contra por la juez instructora por no comparecer a su citación inicial fijada para mediados de octubre, --alegando un viaje de negocios a México D.F. programado antes de ser llamado a declarar--, rememorando que había impugnado la providencia mediante la que la juez denegaba el aplazamiento de su comparecencia.

En ese sentido, ha recordado que tras ser emitida aquella orden, acudió con su abogado al juzgado, lo que motivó que la juez dejase sin efecto la orden de arresto y fijase para este viernes su comparecencia junto con la de su hermano Diego, también investigado en la causa y quien no acudió a su citación inicial por una incidencia con la notificación. Diego Serrano Serrano, en ese sentido, ha entrado a prestar declaración una vez finalizada la comparecencia de su hermano.