Feijóo convoca a los gallegos de Argentina a ser los "mejores embajadores" del próximo Xacobeo 2021

Erige los centros gallegos en ejemplo de una manera de entender la galleguidad "de una forma abierta y tolerante"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los gallegos de Argentina a ser "los mejores embajadores" del próximo Xacobeo 2021 para dar a conocer, dijo, "la mejor Galicia de la historia". "El Xacobeo 2021 será una fiesta sin fronteras y os pido que seáis sus mejores embajadores como lo fuisteis siempre de vuestra tierra", ha abundado.

En una visita al Centro Gallego de Comodoro Rivadavia, en la tarde del martes (madrugada en España), Feijóo ha destacado que, en el próximo Año Santo, que se celebrará en 2021, Galicia se convertirá "en una tierra a la que venir y a la que volver con la certeza de encontrar algo nuevo, una versión distinta de lo que somos".

Así se ha pronunciado, en referencia a los pueblos y ciudades que conforman las distintas rutas del Camino, la oferta gastronómica y los distintos paisajes únicos como el de las Illas Atlánticas o las de la Ribeira Sacra.

Con el objetivo de que la Comunidad haga honor a su tradición de "punto de encuentro de culturas", el responsable del Ejecutivo autonómico ha subrayado que "ya se está trabajando en esta celebración que implica a todos los gallegos".

Feijóo ha aprovechado el encuentro para invitar a la colectividad gallega de la ciudad y a todos los argentinos a visitar Galicia.

Asimismo, ha agradecido al Centro Gallego de Comodoro Rivadavia, que está a punto de ser una institución centenaria, su vocación por tener a Galicia "siempre presente", a través de un museo dedicado a la emigración gallega, con una biblioteca con más de 3.000 volúmenes y que lleva el nombre de Rosalía de Castro, con dos grupos de baile o celebrando el Día das Letras Galegas.

"COMPROMISO DE GALLEGUIDAD"

"Agradeceros este compromiso con la galleguidad", ha trasladado, antes de reivindicar que las irmandades, las casas de Galicia y los centros gallegos que se fundaron son ejemplo de una manera de entender la galleguidad "de una forma abierta y tolerante".

Feijóo ha concluido con la reflexión de que todas ellas fueron fundadas para "proyectar Galicia, no para cerrarla", incidiendo en que la identidad gallega "no es excluyente y no hace elegir, sino que es dialogante, abierta y siempre tiende a la suma".