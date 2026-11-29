'Enlorquecido', dirigido por Manu Huelva y el artista Miguel Poveda (en la imagen), ha recibido el premio al mejor documental por su recorrido por el universo de Federico García Lorca - FESTIVAL INT. DE CINE DE GRANADA PREMIOS LORCA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El drama paraguayo 'Sé valiente', de Marcelo Torcida, ha ganado el premio al mejor largometraje del Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca, que ha clausurado su séptima edición en el Paraninfo del PTS de la Universidad de Granada. 'Un hombre de verdad', de Liteo Pedregal, ha obtenido tres galardones en una ceremonia de clausura que ha homenajeado a Romana González, ganadora de cuatro premios Goya, y, a título póstumo, al poeta y periodista Juan de Loxa por su papel de difusión del legado lorquiano.

En cuanto a 'Sé valiente', producida por Angus Studio, se trata de la película que encabeza el palmarés de un festival en el que 'Un hombre de verdad' ha recibido los premios al mejor guion, firmado por Roberto Alfaro y Liteo Pedregal; mejor actriz, para Rosario Pardo; y mejor actor, para Carlos Olalla. Este último reconocimiento ha sido concedido ex aequo con Abrahan Montufo por la película granadina 'Hijo de la ruina', de Francisco Yélamos Martín, cuyo estreno mundial acogió el certamen esta semana.

De otra parte, a comedia '¿Me entiendes o te lo explico?', de Jordi Calvet, ha conseguido los dos premios de interpretación de reparto, para Pablo Puyol y Cristina Medina. El reconocimiento a la mejor ópera prima ha correspondido a 'Secretos de Dublín', la coproducción de España e Irlanda dirigida por Pedro Carrillo.

En los apartados técnicos, Rafael Bolaños ha obtenido el premio a la mejor fotografía por 'Tarántula', el thriller de Tirso Calero presentado durante el festival. La mejor banda sonora original ha sido la de Juan Manuel Mantecón para la cinta de José Luis Hernández Arango, 'Ganivet'.

'Enlorquecido', dirigido por Manu Huelva y el artista Miguel Poveda, ha recibido el premio al mejor documental por su recorrido por el universo de Federico García Lorca. En animación, el reconocimiento ha sido para 'Ramen for two', una producción de Judith Tarrés, Sergi Barrassa y Leni Losantos.

En cortometrajes, 'Lección de arte', de Sergio Cánovas, ha ganado el premio al mejor corto nacional y el de interpretación masculina para Carlos Bardem, compartido ex aequo con Juan José Ballesta por 'Dopamina Zero', de Rodrigo Marini. Helena Kaittani ha sido reconocida como mejor actriz de cortometraje por 'La otra orilla', de Jerónimo Molero Doval.

El premio al mejor corto andaluz ha correspondido a '¿Qué comen los dragones?', de Álvaro León, mientras que 'El señor no espera', de Carlos Jiró, ha obtenido el de mejor corto granadino. La producción serbia 'Iter Vitae', de Dragan Milenkovi*, ha ganado en la categoría internacional, en la que el jurado ha concedido una mención especial a 'Cuando llega el invierno', de Yuan Yuan Zhang, por su factura cinematográfica, fotografía, dirección y trabajo interpretativo.

La clausura ha distinguido a Romana González con el Lorca de Honor al Estilismo Cinematográfico. La profesional de maquillaje y peluquería ha ganado cuatro premios Goya por 'Remando al viento', 'El rey pasmado', 'Besos para todos' y 'Camarón'. El Lorca de Honor a la Difusión y Memoria Lorquiana ha reconocido, a título póstumo, a Juan de Loxa, poeta, periodista y fundador del Museo Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros.

INVITADOS A LA GALA DE CLAUSURA

Entre los asistentes a la gala han estado Romana González y los actores Carlos Bardem, Rosario Pardo, Cristina Medina, Pablo Puyol, Octavi Pujades, Daniel Muriel, Anna Senan y Mari Cielo Pajares. También acudieron el granadino Sebastián Haro, que ha trabajado en 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro, y 'Al sur de Granada', de Fernando Colomo; Enrique Villén, intérprete de 'El día de la bestia' y 'Los lunes al sol'; y Beatriz Rico, conocida por su papel de Diana en 'Un paso adelante'.

La ceremonia de clausura de este sábado, presentada por Camen Laura y Jesús Albarracín, reunió asimismo a Iñaki Mercero, director de series como 'El tiempo entre costuras', 'El Príncipe' y 'Física o química'; Sergio Pazos, actor y reportero; el músico y actor Enrique del Pozo; y el actor Pepe Cantero.

Entre los cineastas asistentes figuraron Tirso Calero, Francisco Yélamos, Jordi Calvet, Pedro Carrillo y Manu Huelva, junto a los equipos de las obras a concurso. Acudió también el peluquero y estilista granadino Antonio Panizza, ganador del Goya al mejor maquillaje y peluquería por 'La niña de tus ojos', de Fernando Trueba.

El flamenco contó con la presencia de Pepe Luis Habichuela, Juan Habichuela, Agustín Barajas, Rafael Amargo, Mariquilla y Tatiana, además del músico José María Galera y el cantaor Iván Centenillo. También asistieron la soprano Mariola Cantarero, la cantante Denna, y el compositor Sergio de la Puente.

En representación institucional acudieron Gumersindo Carlos Fernández Casas, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta en Granada; Elisa Campoy Soler, concejala de Turismo, Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada; y Raúl Fernández Asensio, concejal de Contratación, Patrimonio y Ocupación de Vía Pública del mismo Ayuntamiento.

La gala ha puesto fin a nueve días de cine, del 20 al 28 de noviembre, que han consolidado al festival en su séptima edición como una cita del calendario cultural de Granada, con 89 obras a concurso: 69 cortometrajes y 20 largometrajes y documentales.

La programación ha reunido producciones y coproducciones vinculadas a 14 países: España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Marruecos, Reino Unido, Irlanda, Paraguay, México, Estados Unidos, Cuba, Serbia e Irán. Las proyecciones en los Cines Megarama, con numerosos llenos, han concentrado la actividad diaria del festival y han permitido al público conversar con los equipos de las películas tras los pases.

Uno de los momentos centrales de esta edición ha sido el homenaje a José Coronado, que recibió el Lorca de Honor de manos de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el lunes 23 en el Teatro Isabel la Católica. Durante la ceremonia, el actor recordó sus comienzos en El público, de Federico García Lorca, y expresó su apoyo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. "Granada tiene algo que no se puede construir ni se puede comprar. Y es que tiene alma", afirmó.