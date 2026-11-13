El filántropo Fergie Chambers desvincula donaciones en Túnez y Gaza del terrorismo: "Soy incómodo para Estados Unidos"

El filántropo propalestino Fergie Chambers durante la vista de extradición. - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El filántropo estadounidense propalestino Fergie Chambers ha admitido este viernes que financió organizaciones humanitarias palestinas y realizó donaciones millonarias a un club de fútbol en Túnez, pero ha desvinculado estos movimientos de dinero de cualquier actividad terrorista. "Soy incómodo para Estados Unidos", ha señalado, después de negarse a ser extraditado al país norteamericano.

Lo ha dicho durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que decidirá en los próximos días si le extradita a Estados Unidos, tal y como solicita el país norteamericano, que le acusa de supuesta conspiración para promover disturbios y blanqueo internacional de capitales y aprecia un presunto delito de financiación del terrorismo.

"Se ha construido toda una narrativa de mi persona de haber participado en una actividad terrorista. Nunca he estado vinculado a una actividad terrorista y ni siquiera violenta, nunca he financiado ninguna actividad terrorista, Estados Unidos ni siquiera ha logrado acusarme de ello. Todo ello por levantar mi voz teniendo más dinero del que tenían el resto de personas que protestaban. Sólo pido justicia, razón y compasión", ha dicho en el turno de la última palabra.

Chambers ha llegado a la Audiencia Nacional en furgón policial desde la cárcel de Aranjuez (Madrid), donde permanece recluido en situación de prisión provisional desde que fuera detenido el pasado mes de julio en Ibiza, en cumplimiento de una orden internacional de arresto emitida por Estados Unidos.

A la entrada de la Audiencia Nacional, pese a la lluvia, un grupo de simpatizantes con el filántropo se ha manifestado detrás de una pancarta en la que se podía leer "Free Fergie" --'Libertad para Fergie'--, mientras ondeaban banderas de Palestina y del País Vasco.

"PERSECUCIÓN POLÍTICA" DE ESTADOS UNIDOS

Al principio de la vista pública, en el turno de cuestiones previas, uno de los dos abogados de Chambers ha defendido la legalidad de algunos de los movimientos bancarios por los que el Departamento de Estados Unidos acusa a Chambers de financiar organizaciones terroristas, negando que éste fuera el fin.

En concreto, el letrado ha asegurado que el dinero de estas transferencias fue a parar a entidades como un club de fútbol en Túnez u organizaciones humanitarias y no a financiar ninguna actividad terrorista, rechazando así las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos.

Chambers ha reconocido que, a través de su fundación, realizó donaciones a asociaciones palestinas dedicadas al tratamiento médico de niños, transporte de zonas seguras, alimentos y agua potable.

"Éramos conscientes de que nuestras actividades podían ser sometidas a persecución política y de que nuestras posturas entraban en conflicto con las de Estados Unidos, y por eso nos cercioramos de que las organizaciones a las que iba a parar el dinero no estuvieran sancionadas", ha justificado.

El filántropo estadounidense ha admitido su participación en dos protestas contra sedes de Elbit Systems, una empresa armamentística israelí, en Cambridge y New Hampshire, ambas ciudades estadounidenses, en las que ha afirmado que se encadenó en la puerta principal y bloqueó la entrada junto a miles de personas pero no causó ningún daño. También ha admitido que pagó fianzas a varios detenidos en estas concentraciones.

El Departamento de Justicia recoge la participación de Chambers en estas protestas para justificar su acusación por presuntos delitos de disturbios y conspiración para promover disturbios.

SE FUE A TÚNEZ "POR MOTIVOS POLÍTICOS"

Seguidamente, Chambers ha confirmado que se fue a vivir a Túnez junto a su familia "por motivos políticos", puesto que no estaba conforme con la "participación en el genocidio de Palestina" de Estados Unidos y por el "aumento de la represión política". El filántropo escogió este destino porque tenía un amigo en ese país y porque tenía un "interés" en "acercarse al islam desde una perspectiva intelectual y tradicional", ha dicho.

El millonario estadounidense ha negado que detrás de este cambio de vida se escondieran "cuestiones legales". "No tenía cargos en mi contra. Usé mi pasaporte, mis tarjetas de crédito, mis cuentas en redes sociales; me mudé puerta con puerta con el embajador de Estados Unidos en Túnez. Era una persona incómoda en Estados Unidos, pero no tenía causas", ha remachado.

Al llegar al país árabe, el filántropo se convirtió en el "principal sponsor" del Club Africain, uno de los principales equipos de fútbol del país, una entidad a la que ha reconocido haber realizado pagos por valor de cuatro millones de dólares. Este dinero fue destinado "al sufragio de la deuda" del club, a programas de la cantera y "al reflote" de la sección femenina del equipo, según su versión.

Chambers también ha explicado que nunca habló con funcionarios iraníes y que sólo estuvo una vez en la embajada del país persa en Túnez. "Hice una visita a la embajada de Irán. Entré y le dije a la persona que había, que era tunecina, que tenía curiosidad de saber si podía obtener un visado para visitar Irán. Me dijo que en ese momento no había nadie y que tenía que volver luego. Nunca regresé. Nunca hablé con ningún funcionario de la Embajada de Irán", ha aducido.

El fiscal, por su parte, ha negado una persecución por motivos políticos y ha recogido algunos de los argumentos que esgrimió en el escrito en el que se mostró favorable de extraditar al reclamado, en el que ve probado que Chambers habría llevado a cabo transferencias de dinero con el objetivo de "promover actividades ilícitas" y "violentas" que habrían "beneficiado" al grupo terrorista Hamás.