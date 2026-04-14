La firma sanitaria brasileña Oncoclinicas pide la "tutela cautelar" judicial para negociar con sus acreedores

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía brasileña de servicios sanitarios Oncoclinicas ha solicitado este lunes la protección judicial temporal de un tribunal de São Paulo ante las crecientes presiones financieras a las que se enfrenta.

Según ha comunicado a la Comissão de Valores Mobiliários (CMV) mediante un hecho relevante, la "tutela cautelar" busca crear un entorno administrativo y financiero "más organizado y estable" que facilite una "mediación y negociación" con los acreedores sin interrumpir el funcionamiento de la empresa.

"La empresa aclara que sigue operando con normalidad y mantiene su compromiso de mantener conversaciones constructivas con sus acreedores con el fin de alcanzar un acuerdo que resulte beneficioso para todos sus inversores", ha asegurado la empresa.

Oncoclinicas registró unas pérdidas netas de 1.520 millones de reales (259,5 millones de euros) en el cuarto trimestre de 2025, el doble que un año atrás. La firma sanitaria está tratando de reducir su deuda tras haberse expandido con rapidez.