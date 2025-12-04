Fiscalía abre diligencias tras la denuncia al secretario del PSOE Torremolinos (Málaga) por presunto acoso sexual

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto acoso sexual.

En general, las diligencias preprocesales en el ámbito de la Fiscalía son las que se abren tras recibir una denuncia, como es el caso, y supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan.

En este caso concreto, la denuncia presentada señala que en el último trimestre de 2021, la denunciante comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Así, relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, y señala que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Además, explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente". Según considera, estas actuaciones se han producido "en el contexto de un relación de superioridad".

Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género. Puesto en contacto este medio con el denunciado, este ha rechazado realizar declaraciones al respecto.

Incide la denunciante en la supuesta naturaleza "misógina, intimidatoria y agresiva" del denunciado y precisa que siguiendo los cauces internos del PSOE, los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que haya tenido respuesta sobre estas denuncias internas.

Desde el PSOE han indicado que los hechos denunciados "están siendo objeto de examen e investigación por el órgano contra el acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

Y han indicado que cuando esta dirección provincial ha tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género "ha trasladado la información a la Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida".

Los socialistas han manifestado "su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".