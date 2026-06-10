La Fiscalía admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que Diego Villafañe, ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista Leire Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, que han dado cuenta de que han remitido al magistrado Santiago Pedraz la información requerida por el instructor acerca de si hubo encuentros en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025 con personas señaladas en la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Por otro lado, las fuentes han detallado que "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas y no precisan en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

El juez preguntó si existieron visitas a la sede de la Fiscalía por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

Y añaden que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, mantuvieron el 6 de mayo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán.

Las fuentes han indicado que, en ambos encuentros, el abogado "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

Este requerimiento de información se enmarca en la investigación que está llevando a cabo el juez Pedraz sobre la existencia de una presunta trama liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para, supuestamente, obstaculizar causas judiciales.

GARCÍA ORTIZ "FUE INFORMADO 'A POSTERIORI'"

Desde la Fiscalía General del Estado han informado que "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna" de García Ortiz, al tiempo que han asegurado que "ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía".

Y han indicado que "se entendió por los fiscales que la narración efectuada" por Teijelo "se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

Del mismo modo, han señalado que García Ortiz "fue informado 'a posteriori'" de las mencionadas reuniones.

Cabe recordar que la sucesora de García Ortiz como fiscal general, Teresa Peramato, nombró a Villafañe fiscal en el Tribunal Supremo y a López, en la Audiencia Nacional.

Por otro lado, las fuentes han señalado que el Ministerio Público también ha trasladado denuncias presentadas por parte del exasesor ministerial Koldo García entre los meses de enero a junio de 2025, como pidió el juez Pedraz.

Así, han indicado que la Fiscalía General del Estado recibió "un total de cinco escritos/denuncias en el periodo indicado" y han detallado que "en todos los casos fueron archivadas".