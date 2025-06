La Fiscalía pide que el TSJEx asuma la causa del hermano de Sánchez y Gallardo, sobre el que no ve fraude de ley

El Ministerio Fiscal apunta que "parece evidente" que Gallardo "prefiere llegado el caso, ser juzgado por TSJ, y sus razones tendrá"

La Fiscalía de Extremadura ha defendido que "no concurre el fraude de ley o fraude procesal" en el aforamiento del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y considera que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) debe asumir la causa completa por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Así lo señala la Fiscalía de Extremadura en un escrito remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), recogido por Europa Press, en el que considera "evidente" que la supuesta responsabilidad penal de un aforado autonómico, como Miguel Ángel Gallardo, determina la competencia de esta sala para el enjuiciamiento.

En su escrito, el Ministerio Fiscal considera que "no concurre el fraude de ley o fraude procesal" que señala la magistrada Beatriz Biedma en la exposición razonada que realizó a la hora de elevar el caso al TSJEx.

Por otra parte, la Fiscalía estima también que la competencia del aforado en el TSJEx "debe hacerse extensiva a todos los restantes acusados, so pena de romper la continencia de la causa".

En cualquier caso, la Fiscalía recuerda que postura procesal en este asunto "sigue siendo proclive al sobreseimiento" del caso, "aunque dado el actual estadio procesal, ya habría hablar de absolución (de todos los acusados)", apunta.

NO COMPARTE EL ARGUMENTO DE LA INSTRUCTORA

Respecto a la posibilidad de fraude de ley que apuntaba la jueza Beatriz Biedma respecto del aforamiento de Gallardo, la Fiscalía señala que no comparte el argumento de la magistrada, ya que según recuerda de acuerdo a una sentencia del Tribunal Supremo, "mediante el fraude de ley (artículo 6.4 CC) se busca una suerte de norma de cobertura para conseguir un resultado contrario al ordenamiento jurídico".

En ese sentido, apunta el Ministerio Fiscal que en el caso de Gallardo "no concurren los elementos constitutivos del fraude de ley, ni con carácter general ni en el ámbito procesal", ya que ni él ni sus compañeros de partido han actuado de forma clandestina, sino "todo lo contrario, ya que el asunto no ha podido tener mayor impacto mediático y social", y además "en este caso no se ha utilizado una norma de cobertura para eludir una norma principal y directamente aplicable", apunta.

"No estamos ante una utilización fraudulenta del ordenamiento electoral para vulnerar el procesal", considera la Fiscalía en su escrito, que defiende que "el aforamiento "se trata de un derecho y de una opción de todo cargo político".

En cualquier caso, la Fiscalía señala que "parece evidente" que Gallardo, "prefiere -llegado el caso- ser juzgado por TSJ y sus razones tendrá", tras lo que ha considerado que "si encuentra el apoyo necesario en su partido para lograr el aforamiento, y se respeta la normativa electoral, lo innegable es que la legislación procesal se lo permite", ha aseverado.

Respecto al hecho de que el aforamiento de Gallardo se produjera el día anterior al auto de apertura de juicio oral, la Fiscalía ve "irrelevante" el momento en el que el dirigente socialista adquiriera la condición de aforado, "puesto que en todo caso la competencia le corresponde al TSJ", reafirma.

ASUMIR LA CAUSA COMPLETA

Por otra parte, la Fiscalía considera además que la aceptación de la competencia por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ debe ser completa, ya que a su juicio "no puede circunscribirse exclusivamente al acusado aforado, ni tampoco limitarse a algunos de los no aforados, porque en caso contrario se vería muy seriamente comprometida la continencia de la causa".

Así, apunta que el Ministerio Público "no ha encontrado responsabilidad penal en ninguno de los investigados, y respecto de ninguno de los hechos objeto de investigación", lo que le llevó a "interesar el sobreseimiento en el momento procesal oportuno", tras lo que ahora, una vez abierto el juicio oral, señala que su postura es la de "la absolución de todos los acusados", y salvo el supuesto de que previamente la Audiencia Provincial de Badajoz estime los recursos interpuestos por las defensas (o el del Ministerio Hiscal), procedimiento abreviado.

No obstante, apunta que en el supuesto de que el procedimiento siga adelante contra todos o alguno de los acusados, la Fiscalía considera que "debería hacerlo mediante el enjuicimiamiento continuo y unitario de todos ellos" por parte de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx.

Añade el Ministerio Fiscal que "es cierto" que el TSJ considera que sólo debe asumirse por los tribunales superiores la competencia sobre los aforados, "pero únicamente cuando sea posible su enjuiciamiento separado sin poner en riesgo la continencia de la causa", y en este caso considera que "hay que evitar en todo caso la posibilidad de pronunciamientos judiciales contradictorios e incompatibles entre sí".

En este caso, "ya anticipamos que no sería posible un enjuiciamiento separado", señala el Ministerio Fiscal, que apunta además que una vez asumida por esa Sala de lo Civil y Penal la competencia para el enjuiciamiento íntegro de la causa, a su juicio "deben llevarse a cabo todas las actuaciones procesales pertinentes, excepto el señalamiento del juicio oral".

En este punto, recuerda la Fiscalía que están pendientes de resolución los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por las defensas de los acusados, contra el auto de transformación en procedimiento abreviado, y que deben ser resueltos por la Audiencia Provincial de Badajoz.