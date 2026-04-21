Fiscalía de Valladolid pide 6 años para un hombre por lanzar aceite hirviendo a la cara a su compañero de piso

Archivo - Juicio en Valladolid a un trabajador de telemarketing por usar los datos de personas mayores para estafarles. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita una pena de seis años de cárcel para un varón de origen dominicano, Dionisio C, como autor de un delito de lesiones con deformidad por, presuntamente, arrojar aceite hirviendo a la cara a Miguel Arturo A. durante una discusión en el piso que ambos compartían.

El juicio se celebrará este miércoles, día 22 de abril, en la Audiencia de Valladolid, donde se reproducirán unos hechos registrados sobre las 23.45 horas del 24 de marzo de 2025 en un domicilio de la calle Gallo de la capital vallisoletana, donde ambos iniciaron una discusión que derivó en una agresión mutua, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública sostiene que Dionisio C. aprovechó que la víctima estaba agachada reparando la puerta de una habitación para lanzarle aceite a temperatura extrema y de forma sorpresiva.

Como consecuencia, el agredido sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, cuello y tórax, así como un edema corneal bilateral que precisó sedación e intubación en la unidad de quemados. Las lesiones han dejado secuelas estéticas importantes valoradas en 22 puntos, consistentes en diversas cicatrices hipercrómicas y queloideas por el cuerpo.

El agredido, Miguel Arturo A, compartirá banquillo con su compañero de piso porque reaccionó con una "furia de intensidad extrema" que disminuyó su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, en referencia a que acometió con un cincel a su oponente y le hirió en la cara. Las heridas precisaron de tratamiento médico quirúrgico y han dejado a la víctima tres cicatrices visibles en la región frontal.

La acusación pública solicita para Dionisio seis años de cárcel por delito de lesiones con deformidad, con las agravantes de alevosía y reincidencia--en prisión provisional desde el 26 de marzo de 2025 y con antecedentes penales por un delito de lesiones previo--, mientras que Miguel Arturo se expone a dos meses de prisión por delito de lesiones, sustituibles por una multa de 720 euros, al concurrir en su caso la atenuante muy cualificada de arrebato u obcecación.

Además de la pena privativa de libertad, Fiscalía pide para Dionisio la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier vía durante un periodo de diez años, junto al pago de las costas procesales correspondientes, así como, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a su compañero de piso con un total de 51.845 euros por las lesiones y las secuelas estéticas sufridas durante el incidente.

Por su parte, Miguel Arturo A. deberá indemnizar a su agresor con 9.585 euros por las heridas de cincel, además de abonar 604,27 euros al Sacyl por la asistencia sanitaria prestada.