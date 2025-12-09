El Gobierno blindará por ley la sanidad pública ante el aumento del gasto y la gestión en centros privados

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la transformación de Sepes en Casa - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado este martes que la colaboración público-privada se ha convertido en "estructural y erosiona ya la capacidad del sistema público", ya que ha ganado peso en el Sistema Nacional de Salud (SNS) mientras el gasto público total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6% entre 2011 y 2023.

Por este motivo, ha señalado que el Gobierno tiene la intención de derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, mediante una Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no pretende acabar con la colaboración si no con los "desmanes".

"El Sistema Nacional de Salud en la última década ha crecido por la vía de los hospitales de gestión privada, por la vía de los hospitales de gestión privada que tienen financiación pública", ha señalado recordando que los modelos de concierto son diferentes en función de las diferentes comunidades.

Así, la ministra ha presentado este martes en Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas.

El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un "recurso excepcional" para convertirse en una "práctica estructural", lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas "cuya lógica responde al beneficio, no al interés general".

Según ha relatado la ministra el informe muestra una disminución de las plantillas, una disminución de acceso a colectivos más vulnerables o un aumento de las infecciones hospitalarias derivadas de la privatización de los servicios de lavandería. Asimismo, se observa un mejor uso de los recursos en los sistemas públicos de salud.

El documento además señala los riesgos de sobrecoste, la escasa trazabilidad en facturación y la atención selectiva por parte del sector privado, como principales problemas. Asimismo, menciona la fragmentación de la red asistencial; las brechas salariales y de condiciones laborales del personal, y la pérdida de capacidad pública de planificación.

"Es un sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia la complicidad y si a esto le añadimos la evidencia científica que existe con respecto al impacto que tiene la privatización de nuestra sanidad, pues ya podemos ver un patrón. Este informe sirve, no solamente como diagnóstico, sino también como hoja de ruta", ha añadido la ministra señalando directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ante los datos del informe, y lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, la ministra considera que es necesaria una ley "que proteja y que blinde lo público", para que "se gestione con criterios públicos y que nadie sea capaz de anteponer los criterios económicos por encima de la salud de la población". "Este informe muestra la realidad, la crisis de Torrejón muestra las consecuencias y la futura ley de gestión pública muestra la solución", ha advertido.

7 HOSPITALES CON EL MISMO MODELO DEL HOSPITAL DE TORREJÓN

El informe muestra que la mayor parte de la gente confía en la sanidad pública; al mismo tiempo deja ver que parte del sistema privado se financia con recursos públicos y que la atención compleja es asumida en más del 95% en el sistema público.

En España, según ha explicado la ministra, actualmente hay 7 hospitales con el mismo modelo del Hospital de Torrejón, "un modelo sustitutorio", es decir que es un hospital que sustituye de alguna manera a un hospital público en la atención al área sanitaria. Así, existen cinco hospitales en Madrid; uno en Valencia, "que es un residuo que queda todavía de ese modelo Alcira en el hospital de Vinalopó", y uno en Vigo, que "el propio Partido Popular cambió el contrato porque entendió que era menos eficiente", ha señalado la ministra.

Este es el modelo que ahora mismo preocupa al Gobierno, ya que "el sistema sanitario, también el privado, descansa sobre la financiación pública". Esto quiere decir que la mayoría de los equipamientos, la mayoría de la asistencia sanitaria, tanto en urgencias como en consultas, como en cirugía mayor ambulatorio, como en quirófanos, "está no solamente dentro de la sanidad pública, sino que hay un porcentaje de esa sanidad privada, que también está financiada por la sanidad pública".

Mientras, los procedimientos más costosos: la atención a los neonatos de bajo peso, trasplantes cardíacos, grandes quemamos, trasplantes de médula, etc, son derivados "al 100% en la pública"; "el resto de procedimientos que se pueden considerar que son costosos o complejos, o de pacientes que son complejos, entre el 97% y el 100% se dan en la pública", ha añadido.

No obstante, "la sanidad pública sigue gozando de la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles", ya que alrededor del 70% de la población elige un centro público, sobre todo en patologías mayores, complejas o de problemas importantes de salud. Hay un 59% que elegiría la sanidad pública en la atención especializada, en las consultas especializadas.

Al estudiar en qué centros hospitalarios se abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95%.

Asimismo, en 2023, a nivel del conjunto del sistema sanitario, entre el 70-80% de los contactos que se registraron de los diagnósticos más prevalentes, como los traumatismos, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia se atendieron en hospitales del SNS.

AUMENTO DEL ASEGURAMIENTO PRIVADO

El uso de la sanidad privada se observa sobre todo en "consultas puntuales de la atención especializada", aunque existe un "repunte", ha señalado García, quien ha señalado que ha aumentado un 121%, esas consultas al especialista, el 50% son primeras consultas, mientras que en la sanidad pública solo son el 28%.

"¿Esto qué quiere decir? Que el seguimiento de las patologías se hace sobre todo en la sanidad pública. La privada se utiliza sobre todo para casos puntuales", ha señalado recordando que los seguros privados han crecido desde el año 2018 casi un 90%.

En 2024, el 32,6% de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2% en 2018, lo que representa un incremento casi el doble. Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (+296,4%), Ceuta (270,8%), Cantabria (247,8%) y la Comunidad Valenciana (234,8%).

La ministra ha señalado a la Comunidad de Madrid como la CCAA a la cabeza del incremento d ella gestión privada en sanidad. En este sentido, se ha remitido a datos de un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que, según señala, "si se hubiera internalizado los modelos de gestión privada podría haber supuesto un ahorro entre el 15 y el 80% en función del tipo de procedimiento".