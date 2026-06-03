La Guardia Civil intervino a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo en un baúl del salón de su casa

Archivo - El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a su llegada para declarar como testigo en el juicio por el caso ‘Leire Díez’, en los juzgados de Plaza Castilla, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías 19.850 euros en efectivo que encontraron en un baúl del salón de su casa y en un sobre que se encontraba en un vestidor.

Así se desprende del acta de entrada y registro, al que ha tenido acceso Europa Press, que la UCO ha entregado a la Audiencia Nacional y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Los investigadores detallan que el pasado 27 de mayo, día en que se produjeron los registros, incautaron 200 billetes de 50 euros y otros 305 billetes de 20 euros en el baúl, además de 75 billetes de 50 euros en el citado sobre.

Ese mismo día, en un registro en el domicilio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, los efectivos de la UCO se incautaron de dos teléfonos móviles y un ordenador, así como dos carpetas y tres agendas.

El juez Pedraz imputó tanto a Zarrías como a Cerdán por su presunta implicación en la trama, así como a la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.

El exdirigente andaluz testificó ante un juez de Plaza de Castilla que instruye otra causa parecida que pagó 16.000 euros a la exmilitante socialista Leire Díez --también imputada-- para que investigase el supuesto papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el proceso judicial de los ERE de Andalucía, en la que Zarrías estuvo acusado.

UN ORDENADOR DE SANTOS CERDÁN EN UNA CAJA "BAJO LLAVE"

Por su parte, en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, los agentes de la Guardia Civil intervinieron discos duros, 'pendrives', documentación relacionada con gastos y "seguridad" del partido y agendas.

En concreto, la UCO procedió al volcado de buzones de correo electrónico de presuntos implicados en la causa vinculados al partido y de otras cuentas de 'email' de la formación.

Durante el requerimiento en la sede socialista, los agentes también reclamaron los dispositivos informáticos y la documentación existente que pudiera albergar Santos Cerdán en su despacho antes de su cese como 'número tres' del partido.

La UCO detalla, además, que la secretaria general del PSOE, Rebeca Torró, se personó poco antes de las nueve de la mañana y estuvo presente en las pesquisas de los investigadores.

Según el atestado, un trabajador del PSOE informó a los agentes de que los efectos de Cerdán se encontraban almacenados "en una sala bajo llave localizada" en un sótano del edificio contiguo a la sede socialista.

Allí, la UCO encontró el portátil utilizado por Cerdán y "siete cajas de documentación y dos contenedores con documentación que había sido tirada" por el exdirigente del PSOE, así como "otros dispositivos de almacenamiento informático", y todo ello fue puesto a disposición de los agentes.

Entre toda esa documentación, la UCO intervino una agenda de color negro que en el primer folio contaba con la anotación "Santos Cerdán enero 2025 mayo 2025", una libreta con el título "Santos Cerdán S Organización PSOE enero 2023 comité de campaña", otra agenda roja con el logo del PSOE, dos discos duros, un ordenador portátil, carpetas y folios.

Asimismo, la Guardia Civil requisó un teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De Serrano, que fue expresidente de Correos, la UCO señala que fue presuntamente "partícipe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada" y que recibió "consultas" de Leire Díez.

Los agentes también intervinieron un teléfono móvil de Ana María Fuentes, la gerente del PSOE investigada en la causa, y dos celulares de Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del partido.