Heridas dos personas en Moscú a causa de la explosión de un artefacto colocado en un coche

El propietario del vehículo es un coronel de las Fuerzas Armadas de Rusia

Detienen en el oeste de Turquía a un ciudadano ruso acusado de llevar a cabo el atentado



MADRID, 24 Jul. (OTR/PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles a causa de la explosión de un artefacto colocado en un vehículo en la capital de Rusia, Moscú, según han confirmado las autoridades, que han apuntado ya a un intento de asesinato.

La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, ha indicado que "un objeto no identificado colocado en un coche estalló en el interior de un aparcamiento en el norte de la capital", antes de agregar que los dos heridos, no identificados, han sido ya trasladados a un hospital.

"Los agentes de la Policía están llevando a cabo una serie de medidas operativas y de investigación para establecer todas las circunstancias del incidente, así como para detener a las personas implicadas en este crimen", ha subrayado a través de su cuenta en Telegram.

Horas más tarde, las autoridades turcas han informado de la detención en Bodrum, una localidad ubicada a orillas del Mediterráneo, de un ciudadano ruso acusado de cometer un atentado con coche bomba en Moscú. El detenido, identificado como Eugeni Serebriakov, había viajado desde la capital rusa.

"La persona ingresó desde el aeropuerto de Bodrum a las 9.40 (hora local). No es reconocido por no figura en los registros de la Base de Datos Internacional de Personas Buscadas por Interpol. Se ha determinado que no existe ningún registro activo", ha manifestado el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, en sus redes sociales.

Yerlikaya ha puesto en valor el trabajo de las fuerzas de seguridad y ha subrayado el compromiso de Ankara con la lucha contra el terrorismo "dentro y fuera" de las fronteras turcas. Asimismo, el ministro ha compartido un vídeo del instante en que Serebriakov es detenido.

El Comité de Investigaciones ha reseñado que sus especialistas están ya "examinando la escena del incidente", mientras que agencias de seguridad citadas por la agencia rusa de noticias TASS han confirmado ya que el asunto está siendo investigado como un intento de asesinato, sin más detalles al respecto.

Por su parte, fuentes de seguridad citadas por la agencia rusa de noticias Interfax han señalado que el propietario del vehículo es un coronel ruso que encabeza una de las unidades del Estado mayor del Ejército. "El artefacto explosivo tenía capacidad para 500 gramos de TNT y fue colocado bajo el asiento del conductor", han explicado.

Según los medios rusos, el conductor habría sufrido la amputación de las extremidades inferiores a causa de la explosión, mientras que su acompañante, una mujer, ha sufrido heridas de metralla. Las autoridades han apuntado que varios viandantes que estaban en la zona han socorrido en un primer momento a las víctimas hasta la llegada de las ambulancias.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha evitado pronunciarse sobre el suceso hasta el final de las pesquisas. "Hay una investigación en marcha", ha señalado, antes de agregar que "es demasiado pronto como para hablar de resultados preliminares". "Demos tiempo al equipo investigador para que trabaje", ha zanjado.