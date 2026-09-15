Herido un policía municipal tras ser atropellado por un taxi durante un servicio especial de Casa Real

Archivo - Miembros de Policía Municipal en la renovada sede de la calle Plomo - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un agente de Policía Municipal de Madrid resultó herido el lunes tras sufrir un atropello por parte de un taxi mientras realizaba labores de ordenación y regulación del tráfico con motivo de un dispositivo especial de Casa Real, según informan sindicatos policiales.

El agente herido es un "destacado delegado sindical" de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la capital, y es "ampliamente conocido" entre sus compañeros por su "activa implicación en la defensa de la plantilla y apoyo a los agentes que han sufrido accidentes laborales".

Los hechos se produjeron en torno al mediodía en las inmediaciones de la intersección de la calle Bailén con la calle Mayor. Tras sufrir el atropello, tuvo que ser trasladado al hospital Clínico San Carlos, donde fue sometido a pruebas para conocer el alcance de las lesiones.

Según han señalado fuentes sindicales a Europa Press, el agente, llamado Domingo, continúa hospitalizado y, dentro de la gravedad, está consciente y evoluciona favorablemente de sus lesiones. El agente sufre un pequeño coagulo en la cabeza que, sin embargo, se le está reabsorbiendo; además de algunas fracturas y esguinces.

"Debido a su trayectoria y compromiso, el suceso ha generado una profunda conmoción dentro del Cuerpo", reza un comunicado de la Asociación Nacional de Policías Locales Plus, en el que aprovechan para trasladar un mensaje de apoyo al agente.

La asociación ha destacado y recordado la "incansable labor" del agente durante sus años de servicio tanto en la prevención de riesgos laborales para proteger a la plantilla como en el amparo y acompañamiento prestado a los lesionados tras sufrir un accidente.

Por su parte, la Policía Municipal de Madrid ha trasladado su "apoyo y cariño" al agente, a quien, en un mensaje en redes sociales, desean una "pronta y completa recuperación".