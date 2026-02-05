Once carreteras y un carril de la A-5 en Trujillo, cortados por agua o nieve - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de once carreteras de la provincia de Cácere están cortadas al tráfico por nieve o balsas de agua debito a la borrasca Leonardo, mientras que la A-5, a la altura de Trujillo, no se puede circular por el carril izquierdo sentido Badajoz por un socavón que se ha producido entre los kms 244 y 244,800

Además, según informa la Guardia Civil, sigue cortada la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor) desde el kilómetro 3,400 al 3,900, por anegamiento de la vía por lluvia intensa. También está cortado la subida al Pico Villuercas, CC-437 y el Puerto de Honduras, es decir, la CC-224 de Hervás a Cabezuela del Valle.

Tampoco se puede circular por la CC-242 de Piornal a Garganta la Olla por nieve cumulada y en la CC-350 de Trujillo a Ibahernando se ha producido un socavón en el km 15 con un corte total calzada, aunque esta vía quedará abierta al tráfico a lo largo de este jueves, según informó la diputación cacereña, titular de la vía.

La N-521 en el kilómetro 147, el cruce de los Manzanos para el acceso a las Casiñas hay agua en la calzada que impide la circulación, igual que en la EX-355 (km 13) en Zorita y en la CC-344, entre los kilómetros 4 y 13, de Arroyomolinos a Almoharín.

En la N-523 (km 24) hay agua en las cunetas que inunda parcialmente la calzada y la carretera de Valdefuentes a Albalá, está cortada por agua en la calzada, así como el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, a la que tampoco se puede acceder por desbordamiento del río Salor.

Por otra parte, desde el Área de Fomento y Movilidad de la Diputación de Cáceres se informa de que se va a proceder a cortar las carreteras CC-306, desde la N-521 a la localidad de Alcorneo, en el punto kilométrico 0+350, debido a la crecida del arroyo Caparroso.

De la misma manera se cortará la CC-315, de Alcántara a la EX-207, en el kilómetro 11+200, por la crecida del arroyo Jartin.