Honduras.- Sílvia Soler sobre una lectora que aprendió catalán con sus novelas: "Un regalo"

La autora Sílvia Soler este Sant Jordi - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autora Sílvia Soler ha puesto en valor el día de Sant Jordi y el contacto con los lectores, como por ejemplo una lectora hondureña, que ha sacado 4 o 5 novelas suyas de su bolso y le ha dicho que ha aprendido catalán con sus libros: "Un regalo".

Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press, en la parada de Abacus en el paseo de Gràcia de Barcelona, en las que ha bromeado sobre la "lluvia" de polen de este jueves en el centro de la ciudad, y dice que toda la gente está tosiendo, pero que sigue siendo un día bonito.

También asegura que es un día para reivindicar el catalán y tener "un contacto directo con los lectores, que eso es muy bonito".