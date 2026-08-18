Incorporar luz solar a la iluminación interior ayuda prevenir la miopía en niños

Archivo - Niño con gafas abriendo la persiana. - IMGORTHAND/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio liderado por investigadores del Hospital Infantil de Cincinnati y la Universidad de Alabama en Birmingham (EEUU) sugiere que incorporar una pequeña cantidad de luz solar a la iluminación interior podría ayudar a prevenir la miopía.

Diversas investigaciones han demostrado que cuanto más tiempo pasan los niños jugando con pantallas en casa en lugar de al aire libre, mayor es la probabilidad de que desarrollen miopía. De hecho, algunos expertos predicen que casi 5 mil millones de personas (el 50% de la población mundial) serán miopes para el año 2050.

Ahora, este nuevo trabajo se centra en la luz índigo, una luz de longitud de onda corta abundante en la luz solar pero poco representada en la iluminación LED blanca estándar. En experimentos con musarañas, un modelo animal con un sistema visual similar al humano, el equipo demostró que la exposición a la luz índigo previene el desarrollo de la miopía.

"El modelo de miopía que utilizamos en la musaraña arborícola es bastante extremo", afirma el autor principal, Richard Lang, doctor en filosofía y director de investigación de la División de Oftalmología del Hospital Infantil de Cincinnati. "Por lo tanto, si la luz índigo puede suprimir la miopía en estas pruebas, también debería ser bastante eficaz en humanos", ha añadido.

El primer autor del estudio, Rafael Grytz, doctor en ciencias visuales y experto en la Universidad de Alabama en Birmingham, utiliza un método para colocar a las musarañas arborícolas unas diminutas gafas que crean una fuerte señal inductora de miopía en un ojo, mientras que el otro sirve como comparación.

"Aunque las musarañas arborícolas se parecen a las ardillas, son parientes cercanos de los primates, con un ojo muy similar al de los humanos, por lo que constituyen un buen modelo para estudiar la causa de la miopía en la población humana", ha afirmado Grytz.

El equipo utilizó a estos animales en una serie de pruebas en las que los expusieron a diferentes longitudes de onda de luz, mientras usaban un biómetro para medir la longitud axial del ojo y un autorrefractómetro para medir los cambios refractivos a lo largo del tiempo.

Estudios previos en ratones sugirieron que la luz violeta cercana a los 380 nanómetros podía suprimir la miopía y revelaron que la opsina 5 (OPN5), un receptor fotosensible, era necesaria para esta respuesta. Sin embargo, esa longitud de onda no funcionó en las musarañas arborícolas porque, al igual que en los humanos, el cristalino bloquea la mayor parte de la luz por debajo de los 400 nanómetros.

"Los cristalinos humanos, y ahora sabemos que también los de las musarañas arborícolas, no transmiten mucha luz en el espectro ultravioleta. Básicamente, bloquean la mayoría de las longitudes de onda inferiores a 400 nanómetros. Este hallazgo nos impulsó a explorar longitudes de onda ligeramente mayores que aún pudieran estimular la OPN5. Finalmente, descubrimos que la luz índigo, de entre 419 y 446 nanómetros, era la más eficaz para prevenir la miopía", ha explicado Lang.

PASAR MÁS TIEMPO AL AIRE LIBRE

Los hallazgos respaldan la idea general de que la vida moderna en interiores ha modificado el entorno lumínico de maneras que afectan el desarrollo visual de los niños. Los LED blancos estándar suelen tener un pico alrededor de los 450 nanómetros y emiten una cantidad considerable de luz de longitud de onda más larga que favorece la visión. Sin embargo, proporcionan poca luz índigo, la cual parece estimular las opsinas no visuales: vías sensibles a la luz involucradas en procesos biológicos más allá de la formación de imágenes.

"Evolucionamos al aire libre, bajo la luz de espectro completo que nos proporciona el sol. Cuando vivimos en interiores, no recibimos todas las longitudes de onda que el ojo necesita para un desarrollo refractivo normal, y por eso desarrollamos miopía. Ese es el mensaje principal de este artículo", ha subrayado Lang.

Una forma de prevenir la miopía sería animar a los niños a pasar mucho más tiempo al aire libre, donde sus ojos pueden enfocar entre una gama más amplia de objetos cercanos y lejanos mientras sus cuerpos en crecimiento se bañan en la luz solar de espectro completo. Pero los autores indican que revertir el rumbo de la cultura cada vez más tecnológica parece improbable.

PROBAR LOS DISEÑOS DE ILUMINACIÓN CON NIÑOS

El Centro de Ciencia de la Luz del Hospital Infantil de Cincinnati investiga cómo el diseño de la iluminación puede influir en la salud infantil de diversas maneras. Si bien los datos obtenidos con la musaraña arborícola son reveladores, el equipo aún necesita comprobar si la iluminación enriquecida con índigo previene realmente la miopía en los niños.

La siguiente fase de esta investigación consistirá en instalar iluminación mejorada en las guarderías participantes. Posteriormente, el equipo realizará un seguimiento de los niños a lo largo del tiempo para comprobar si se reduce el desarrollo de la miopía en comparación con las guarderías que utilizan iluminación estándar.

Lang afirma que el objetivo a largo plazo no es simplemente hacer que las luces interiores sean más brillantes, sino hacerlas biológicamente más completas, más cercanas al rango de longitudes de onda con las que los humanos evolucionaron al aire libre.

"¿Cuál es nuestra mejor opción? Cambiar el ambiente de iluminación interior. Si futuros estudios clínicos confirman los hallazgos, la iluminación enriquecida con índigo podría convertirse en una forma segura, pasiva y escalable de ayudar a reducir el riesgo de miopía infantil", ha finalizado Lang.