La intervención en República Argentina será definitiva, con un solo carril para circular y más aceras y carga y descarga

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La intervención realizada dentro de la estrategia 'Calles Abiertas' en la Avenida República Argentina de Logroño será definitiva, con un único carril para la circulación y contando con más aceras y más espacio para carga y descarga. Así lo ha afirmado este jueves el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, en el pleno de octubre que hoy está celebrando el Ayuntamiento de Logroño.

Caballero ha avanzado esta situación durante el debate de una moción del PP -rechazada por los votos en contra de los Grupos del equipo de Gobierno- en la que solicitaban para esta vía "ampliar las zonas de carga y descargar", más calzada y "más comunicación con los vecinos y comerciantes", como ha defendido la edil 'popular' Mar San Martín.

En contra, el concejal del PR+ Rubén Antoñanzas ha pedido "tiempo para valorar" los cambios y "ver si hay que mejorarlos". Desde UP, José Manuel Zúñiga ha dicho que "es una moción vacía de contenido" y que "llega a destiempo". Por Cs, Juan José Garijo ha criticado que, antes de las modificaciones en las calles, "no se ha consultado con vecinos y comerciantes de las zonas", algo en lo que ha coincidido el portavoz del PP Conrado Escobar.

Caballero, que ha considerado la moción "vacía" y que "llega tarde", ha incidido en que el actual cambio "será definitivo, con un carril suficientemente amplio para que entre el camión de Bomberos más grande, con una banda de aparcamiento y con suficientes zonas de carga y descarga, que eran necesarias". A ello ha sumado "la ampliación de aceras para su integración en la zona comercial de Pilar Salarrullana y San Antón, donde ojalá también se pueda actuar en los próximos años".

En este debate ha intervenido el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha defendido las actuaciones en las calles logroñesas "para hacerlas más a la medida del peatón" y ha puesto como ejemplos Bilbao, Málaga o Valladolid. "El centro se llena cuando se piensa no desde el coche, sino en la gente que pasee", ha asegurado el primer edil.

También se ha rechazado una moción, igualmente del PP, en la que, como ha defendido Antonio Ruiz Lasanta, "se pide actuar frente a la nada en 15 meses en un servicio como el transporte público", excepto el 'carril bus' "que no está funcionando".

Una argumentación rechazada por los Grupos del equipo de Gobierno y que el concejal Jaime Caballero ha materializado criticando que "ahora pidan mejorar el servicio, en plena pandemia con aforo reducido al 50%", al tiempo que ha avanzado la contratación ya en marcha de cuatro nuevos vehículos sostenibles, un servicio de lanzadera que cruce el Puente de Hierr o una app para poder ver la posición de los autobuses.

Igualmente, se ha rechazado una moción del PP sobre medidas de conciliación, y que, en concreto, se ha centrado, como ha reclamado la edil Celia Sanz, en "dar prioridad absoluta al pago de las chiquibecas", porque, ha recordado, "hay 663 familias las llevan esperando desde enero"; el teletrabajo para los funcionarios municipales; o espacios municipales para el servicio de madrugadores en los centros escolares.

En el turno en contra, el regionalista Rubén Antoñanzas ha apuntado que el tema de los madrugadores "ya se está haciendo en polideportivos municipales". Desde UP, Amaya Castro ha coincidido en que "hay medidas que ya se están realizando y otras son parciales o ambiguas".

Por parte de Ciudadanos, su concejala Marisa Bermejo ha apuntado la importancia del pago de las chiquibecas "en un momento complicado para muchas familias". Por el PP, su portavoz Conrado Escobar ha criticado al Gobierno de La Rioja por centrarse en "divisiones internas y no en la gestión de lo importante ahora" y al Ejecutivo municipal por "solo dedicarse a pintar las calles y provocar problemas donde no los había".

La concejala de Igualdad, Eva Tobías, ha señalado que "teletrabajar no es conciliar, hay que matizar esta medida y mucho, si no, servirá para ahondar en la brecha de género, nuestra apuesta es clara, la corresponsabilidad y conciliación". Iván Reinares, concejal de Servicios Sociales, ha criticado "el maremágnum de temas" en la moción y, sobre las chiquibecas, ha avanzado que "se van a pagar en este mes".

En este punto ha intervenido el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha abogado por el control de la gestión, ahora pendiente de un sistema normativo "para evitar desmanes" que "está provocando problemas a los ayuntamientos" y que ha señalado como "necesario modernizar", algo que se reflejará en los próximos presupuestos.

MOCIONES DE CIUDADANOS.

También se han rechazado las dos mociones presentadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos, la primera, para incentivar la creación de empleo y la actividad económica en la ciudad. En su defensa, el portavoz 'naranja', Ignacio Tricio, ha recordado que "Logroño es una ciudad que vive en un porcentaje elevadísimo del sector servicios", ante lo que ha abogado porque "tenemos que buscar alternativas", como la ocupación del Polígono Las Cañas, con la rebaja del suelo o incentivos fiscales.

En el turno en contra, el portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas ha criticado que la moción "no ataca la raíz del asunto", y ha aludido al 'efecto frontera' con País Vasco y Navarra. Por UP, su edil Amaya Castro ha dicho que "compartimos el objetivo, la creación de empleo, pero no que solamente propone 'viejas políticas', como la bajada de impuestos "con barra libre". Desde el PP, la concejala Patricia Lapeña ha lamentado que el PSOE, y en concreto, el alcalde "vota ahora en contra de cosas que prometió", y ha advertido que "en agosto, hay 1.400 parados más en Logroño, con una tasa del 14%.

Por su parte, la concejala de Economía y Hacienda Esmeralda Campos ha afirmado que "nuestra principal preocupación y ocupación es creación de riqueza y de empleo", y ha criticado la anterior gestión de patrimonio municipal, "que no estaba ni catalogado". "Contamos con poco, el Ayuntamiento se ha ido descapitalizando, y lo que se está haciendo es ponerlo en valor. No duden que vamos a poner las condiciones para que se pueda llevar adelante. Trabajemos juntos", ha concluido.

La segunda de las mociones de Ciudadanos, también rechazada, pedía instar al Gobierno de La Rioja "para que el Palacio de los Chapiteles sea sede del IER, poniendo freno a su ocupación por la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030", ha defendido también Tricio.

En contra, Antoñanzas ha criticado que "la moción tienen carga política", aunque ha mostrado "su preocupación", que ha mostrado al Gobierno regional. Por UP, José Manuel Zúñiga ha argumentado su voto en contra "porque se ha aprobado hace poco en el Parlamento riojano una PNL al respecto", además de acusar a Cs de "juego político". Y, por el PP, Penélope Ramírez ha llamado a cuidar y proteger el Instituto.

El concejal de Patrimoni, Adrián Calonge, ha apuntado que "la moción se refiera al patrimonio de la comunidad, y el ayuntamiento no es el foro más adecuado para tomar estas decisiones", al tiempo que ha recordado la Proposición aprobada en la Cámara regional, "asegurando la sede y mas recursos" para el IER.