Isobar Good News identifica 819 noticias positivas procedentes de España, EE.UU., India y China desde el 25 de marzo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Isobar Good News ha identificado un total de 225 noticias positivas procedentes de España, Estados Unidos, India y China entre el 8 y el 14 de abril, un 28% menos que la semana anterior, y 819 desde el pasado 25 de marzo, según ha informado Isobar España.

La compañía impulsora de esta iniciativa ha detallado que las categorías de la información recogida durante el periodo que comprende del 8 al 14 de marzo (ambos inclusive) son tecnología, cultura, economía y deportes.

En concreto, ha indicado que, en esta nueva semana, Estados Unidos lidera el ranking por mayor volumen de noticias, seguido de España y China. Por categorías, Estados Unidos lidera en cultura (35 de 71) y tecnología (19 de 62) y España en deportes (21 de 49) y economía (17 de 43).

Respecto a los medios identificados con noticias positivas, ha explicado que son los españoles Europa Press, 'ABC', 'El País' y 'El Mundo'; los estadounidenses 'The New York Times', 'The Washington Times', CNBC y CNN; el indio 'Times of India'; el chino 'South China Morning Post'; y el australiano 'The Sydney Morning Herald'.