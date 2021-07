El IVAM reencuentra a Renau con sus coetáneos en el exilio en una muestra de "arte para transformar el mundo"

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inaugura este jueves 'Los exilios de Renau', una exposición que pone el foco en dos de los períodos históricos menos conocidos de su producción artística: sus años en el exilio, una vez terminada la guerra civil española, primero en la Ciudad de México (1939-1958) y después en el Berlín comunista (1958-1982). Pero además, incorpora la obra de artistas coetáneos que marcaron su trayectoria como David Alfaro Siqueiros, Manuela Ballester, Alexander Zhitomirsky o Dieter Urbach, y abundante material documental, en muchos casos, inédito.

La muestra, que reúne más de 200 piezas entre carteles, fotomontajes, películas, libros y murales, se adentra en el arte de Renau entendido como "herramienta de progreso, para construir un mundo mejor y transformar la sociedad" y pone de relieve su "empeño por diseñar porvenir, por construir un futuro socialmente más justo".

Así lo han explicado este miércoles la directora del IVAM, Nuria Enguita, y los comisarios del proyecto, Joan Ramón Escrivà y Josep Salvador, durante la presentación de la exposición que ocupará la Galería 7 y la sala de la Biblioteca i Centre de Documentació del IVAM hasta el 9 de enero de 2022.

La mayoría de la obra de Renau procede de los fondos de la Fundación y Archivo Renau depositados en el IVAM, pero también cuenta con material cedido de otros organismos públicos y colecciones privadas.

Las obras y el material documental ilustran la denominada Guerra Fría, un período histórico marcado por el enfrentamiento ideológico y cultural entre el bloque de países capitalistas, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista dirigido por la antigua Unión Soviética.

La exposición inicia su recorrido con un apartado especial dedicado a la relación entre Josep Renau y el muralista revolucionario David Alfaro Siqueiros, que incorporó a Renau, comunista como él, al equipo internacional que creó el mural 'Retrato de la Burguesía', uno de los hitos del muralismo revolucionario mexicano, y toda una "alegoría" en torno a la idea de "la tecnología al servicio de la destrucción" con el "fascismo aliado al gran capital", que se reproduce aquí en el IVAM por primera vez, ha explicado el comisario Joan Ramón Escrivà.

Carteles de cine, ilustraciones gráficas para revistas marxistas y sindicalistas de Renau, fotografías y unas pinturas emblemáticas de Siqueiros completan este primer bloque expositivo que dedica un espacio también a la artista Manuela Ballester, la mujer de Renau, cuya colaboración fue "fundamental" en la creación del artista valenciano. A veces, renunciando a hacer sus propias piezas para ayudar a Renau, ha subrayado Escrivà.

El segundo bloque de la exposición muestra por primera vez desde su presentación tras la apertura oficial del IVAM en 1989, la serie completa de fotomontajes 'The American Way of Life', en diálogo con la obra de Alexander Zhitomirsky. En este apartado se aborda el trabajo de ambos sobre las contradicciones del denominado "modo de vida americano" y su "denuncia al imperialismo y proceso de colonización cultural americano", ha explicado el comisario.

De forma complementaria, en la sala de la Biblioteca se podrá visitar la muestra documental Renau y The American Way of Life, dedicada a la exhibición Supermercado USA que se realizó en 1959 en Barcelona, un ejemplo de las muestras propagandísticas itinerantes gubernamentales americanas dentro del Plan Marshall, en el contexto de la Guerra Fría.

El tercer bloque de la exposición se centra en la irrupción de la nueva arquitectura socialista alemana y su vínculo con el muralismo al servicio del adoctrinamiento político, un fenómeno histórico en el que destacarán nuevos proyectos urbanísticos como el de la ciudad de Erfurt o el de Halle-Neustadt, una ciudad modélica construida para los trabajadores de la industria química.

Aquí Renau pudo realizar su obra más ambiciosa y monumental, y la muestra repasa el trabajo de sus grandes pinturas murales, ha destacado el también comisario Josep Salvador, desde su concepción de "arte en la planificación y construcción" social.

Precisamente, este tipo de pintura mural sigue vigente en la actualidad, donde se vive una "gran explosión" de la pintura mural, que tiene su representación en el grafiti utilizado para "intervenir edificios públicos", ha apuntado por su parte Escrivà, y de hecho, hay grafiteros que se miran en Renau como su "antecedente".

También fueron años de "películas experimentales" para Renau, "siempre buscando nuevas formas de expresión", ha apuntado Salvador.

EL LEGADO DE RENAU

El IVAM y la Fundació Josep Renau adquirieron el compromiso de difundir y promover la investigación de su legado artístico y cultural, y han realizado, a lo largo de más de 30 años, gran número de publicaciones, actividades y exposiciones.

Así, la Fundació Josep Renau ha colaborado también "en todo momento" y acudirá a la inauguración de la muestra, ha señalado la directora del IVAM, Nuria Enguita.

Según Enguita, el museo está trabajando con el material de la Fundació Renau "como si fuera no un depósito sino parte de la colección" y por el momento "no sabemos nada" sobre cómo van las negociaciones con la Generalitat para determinar el futuro de estos fondos que dejó el artista valenciano.