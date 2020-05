Un joven de Córdoba pide ayuda al Gobierno para volver a casa desde Colombia

CÓRDOBA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El joven cordobés Pedro Diéguez, "junto con 300 españoles y residentes más", se encuentra "atrapado en Colombia", a causa de la situación provocada por la pandemia del coronavirus, y a la espera de poder volver a España "cuanto antes" tras perder el trabajo que tenía en Perú y quedarse sin "ninguna garantía de ingresos ni de estabilidad", motivo por el que ha pedido ayuda al Gobierno español para volver a Córdoba.

Según ha informado Diéguez a través de un vídeo que ha difundido en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, fue el pasado día 27 de enero cuando llegó a la localidad colombiana de Armenia, proveniente de Cuzco (Perú), que era su lugar de residencia, para hacer "unos cursos de café", sector al que se dedica, y "no por turismo".

Tal y como ha explicado, el 15 de marzo tanto Perú como Colombia "anunciaron que cerraban las fronteras", hecho por el que contactó con la Embajada del país andino, que le comunicó que "no era posible" volver a Perú, ya que "todas las medidas que estaban tomando y todos los vuelos que estaban organizando eran para únicamente peruanos, no para residentes".

Tras ello, el cordobés ha resaltado que llamó a la Embajada y al Consulado español en Colombia para que le "intentasen ayudar a volver a Perú", a lo que le contestaron que "ellos no podían intervenir". La Embajada española en Perú "tampoco podía hacer nada, con que descarté la posibilidad de volver a Perú y empecé a barajar la posibilidad" regresar a España, ha expresado.

En este contexto, Pedro Diéguez, según ha adelantado 'Diario Córdoba', recibió un correo electrónico en el se le avisaba de que estaba "entre las personas elegibles" para un vuelo a España a finales de abril. Así, el día 21 del mismo mes se confirmaba la fecha y el precio del vuelo, así como que Iberia estaría contactando por teléfono o 'email' a partir del día 22.

En este sentido, el cordobés ha detallado que le llamaron el jueves, día 23 de abril, "una sola llamada" que "no pude ver, no respondí y perdí mi oportunidad de vuelo", aunque, según ha expresado, "tampoco hubiera podido comprarlo porque solamente era pago por tarjeta de crédito y no disponía de tarjeta en el momento" de la llamada, puesto que la Embajada no había "clarificado este tipo de cosas".

"Me he quedado fuera de ese vuelo y estoy esperando a ver si existe alguna posibilidad de volver a España", ha comentado el joven cordobés, que también ha subrayado que "me he quedado sin el trabajo, con lo cual en Perú ya no tengo nada, nada más que mis cuatro pertenencias, las cuales tampoco voy a poder ir a recoger en breve". "En Colombia no me he declarado en situación de vulnerabilidad hasta ahora, que veo que se va a largar más de la cuenta y no tengo ninguna garantía de ingresos ni de estabilidad", ha agregado.

Para finalizar, Diéguez ha solicitado la "ayuda de la Embajada, del Gobierno y del Ministerio de Exteriores", después de que, "según declaró el Ministerio de Exteriores el pasado día 30 y ha confirmado el embajador Pablo Gómez de Olea Bustinza", se decidiera que "no habrá más vuelos de repatriación", motivo por el que ha pedido que "hagan una excepción" con los "más de 300 españoles en Colombia" y que, como él, "tienen una situación complicada".