El juez del 'caso Leire' aplaza la declaración como imputado del excargo chavista Nervis Villalobos al 30 de octubre

Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha aplazado la declaración como investigado del exviceministro chavista Nervis Villalobos al próximo 30 de octubre, después de que su abogada lo haya solicitado al coincidir la fecha inicial, el 28 de octubre, con un señalamiento previo.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor Santiago Pedraz acuerda posponer la declaración de Villalobos, que finalmente tendrá lugar el 30 de octubre a las 10.00 horas, en el marco de la causa que investiga una presunta trama para obstaculizar causas que afectan al PSOE que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por la exmilitante socialista Leire Díez.

En un escrito remitido al juez al que también ha accedido esta agencia de noticias, la letrada Ana Bernaola argumenta que el día inicialmente agendado ya tiene un señalamiento previo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La decisión llega un día después de que Pedraz acordara la citación como investigado de Villalobos.

El pasado mes de junio, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la sede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para pedir información sobre la nacionalización del exviceministro chavista, después de que Pedraz solicitara que la UCO requiriese a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil el informe sobre el estado de solicitud de nacionalidad de Villalobos.

El Ejecutivo trasladó a los investigadores un expediente en el que constaba la solicitud, presentada el 25 de abril de 2024, que fue denegada el 10 de octubre de 2025, según contaron en su momento fuentes gubernamentales.

También entregaron el expediente de una primera solicitud de nacionalidad por residencia del ex alto cargo chavista, de 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020, y una petición acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre de ese año.

Fuentes próximas a la defensa de Villalobos señalaron a esta agencia de noticias tras su citación que no tiene nada que esconder porque se trató de un trámite ordinario conforme a la ley y que así quedará demostrado.