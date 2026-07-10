El juez del 'caso Leire' imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y llama como testigos a dos trabajadoras del PSOE

Archivo - El consejero de la sociedad española de participaciones industriales (SEPI) y expresidente de correos, Juan Manuel Serrano Quintana, comparece en la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado imputar a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha citado a dos trabajadoras del PSOE para que comparezcan en calidad de testigos.

A través de un auto de este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado también autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que vuelque y analice el teléfono móvil de Serrano, medida que había solicitado y que "se encuentra justificada ante el tipo de delincuencia investigada".

Pedraz cita como investigado a Serrano tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que los agentes le atribuyeran una "participación preeminente" en las dos ramas de esta causa: supuestas irregularidades en contratos públicos y presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales.

El magistrado señala que Serrano aparecía al principio con una "difusa responsabilidad en los hechos", si bien "con lo nuevamente actuado se sigue un conjunto de indicios por su relación con los integrantes de la organización criminal (Leire Díez y Vicente Fernández, fundamentalmente) y permiten sostener que dicha medida de investigación resulta ajustada a derecho".

Y cita a Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, trabajadoras del PSOE, a declarar como testigos el próximo 28 de julio y "deja sin efecto su personación como investigadas".

Pedraz señala que se les devolverán sus móviles incautados, pero les requiere que aporten las comunicaciones que hubieran mantenido entre abril de 2024 y junio de 2025 por cualquier canal con Díez, Serrano, el exsecretario de Organización Santos Cerdán o la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, todos imputados en la causa.

Lo que no acepta el juez tras la petición de la UCO es analizar los teléfonos móviles de Fuentes y del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, también investigado, "debiendo procederse a su devolución".

Cabe recordar que los investigadores apuntaron en su último informe a la contratación "estratégica" de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos, señalando que se realizó "a través, aparentemente", de Serrano.

También señalaron la existencia de indicios de la participación de Serrano en la presunta red para desbaratar causas que afectan al Gobierno y al PSOE, indicando que los mensajes entre Serrano y Díez analizados sugieren una colaboración "estrecha" para "la consecución de los objetivos".