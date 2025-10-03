El juez Peinado ve "fundamental" la relación de Sánchez con Begoña Gómez en los presuntos delitos investigados

Archivo - El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones. A 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Asegura que "sin ese vínculo difícilmente" tanto ella como los demás investigados podrían haber cometido las supuestas conductas ilícitas

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado considera "fundamental" la relación de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en los presuntos delitos que le atribuye a ella.

Así lo expresa en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que "las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos".

Se trata de una resolución en la que el juez que investiga a Gómez argumenta por qué será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que la está investigando, y no solo por la supuesta malversación, si el caso llega a juicio.

Para Peinado, "debe tenerse presente que el hipotético enjuiciamiento conjunto de los delitos objeto de investigación", como ha propuesto para toda la causa --pieza principal y pieza de la malversación--, "conduce a que haya de analizarse lo que, en principio, constituye el origen de los hechos delictivos".

"Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella y los otros dos investigados --la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-- poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos y subjetivos, así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos (apropiación indebida de marca, intrusismo y corrupción en el sector privado)", razona.

Así las cosas, Peinado entiende que "es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto" por un jurado popular, ya que "lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, llevaría a la ruptura de la continencia de la causa".