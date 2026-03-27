El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá por presuntas calumnias de ella y los cita el 24 de abril

1073400.1.260.149.20260327133314 El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS

El juez Arturo Zamarriego ha suspendido este viernes las declaraciones del exdiputado de Sumar Iñigo Errejón y de la actriz Elisa Mouliaá por la querella que presentó el expolítico contra ella por presuntas calumnias y ha acordado citarles el próximo 24 de abril.

Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de la actriz ha presentado un justificante médico asegurando que no podía asistir por tener que someterse a una intervención quirúrgica, por lo que el juez ha aplazado por segunda vez las declaraciones, que estaban previstas inicialmente para febrero.

"No participamos en este espectáculo", ha declarado Errejón a los medios a la salida de los juzgados tras conocer la suspensión y ha asegurado tener la "máxima confianza en lo que decida la justicia", así como "la confianza en que el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio".

Esta es la segunda suspensión, y para "evitar más dilaciones en el proceso", el juez ha dado un plazo de tres días a las partes para informar si hay algún impedimento acreditado para comparecer en la nueva fecha acordada.

La actriz había solicitado suspender su declaración por motivos médicos, pero el juez Arturo Zamarriego rechazó ayer su petición al no haber aportado Mouliaá el informe médico sobre su "supuesta enfermedad".

Fuentes del entorno de Errejón han asegurado que Mouliaá "tiene más que ganar en las televisiones que en los tribunales". "La maniobra procesal fraudulenta de la Sra. Mouliaá y de su defensa finalmente ha surtido efecto", han añadido, incidiendo en que hace días ya habían avisado al juez "de la maniobra que pretendía" la actriz "para no comparecer".

"PONER UN LÍMITE"

Antes de entrar en los juzgados, Errejón ha asegurado que no iba a "defenderse" sino a "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias" de Mouliáa.

"La verdad se tiene que abrir camino en primer lugar en las instituciones de justicia", ha señalado el expolítico en declaraciones a los medios.

El exdiputado ha aseverado que "hace bastante más de un año" se presentó ante los juzgados "para defenderse" y ha indicado que "el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio, aunque lo haga más lentamente".

"Durante este año hemos visto cómo todas las declaraciones de los testigos contradijeron la versión" de Mouliaá y la "desmintieron", ha afirmado Errejón, que ha asegurado que "hasta la propia Fiscalía" en dos ocasiones se pronunció "de manera inequívoca" a favor del archivo y su absolución por presunta agresión sexual.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X' (antes, Twitter) - , difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.