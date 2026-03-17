La jueza archiva la segunda denuncia contra Errejón al no ser ratificada por la denunciante

Archivo - El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12 de Madrid ha archivado la segunda denuncia contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por presunta agresión sexual al no haber sido ser ratificada por la denunciante, cuya identidad no ha trascendido.

En una providencia de este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Carolina García comunica a la defensa de Errejón que las actuaciones han sido archivadas "al no haber ratificado la víctima su denuncia", todo ello sin perjuicio de que se le haga saber "la denuncia que le fue presentada y el archivo de la misma".

Y rechaza que la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) se persone como acusación popular, "dada la naturaleza del delito perseguido así como del archivo de la causa".

La instructora también ha dictado un auto, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que explica que citó a la mujer para que ratificara la denuncia pero no compareció.

Acudió únicamente el abogado que decía tener su representacion, Alfredo Arrien, "manifestando que había hablado con su cliente, quien le habia dicho que no iba a comparecer" porque "tenía más que perder que ganar", detalla.

Por ello, la jueza precisa que, "denunciado un delito de agresión sexual y no ratificada la denuncia por la víctima, de quien se desconoce su identidad, quedando constatada la ausencia de voluntad de denunciar los hechos por parte de la víctima, procede el archivo del procedimiento por falta del requisito de procedibilidad para poder investigar".

LA MUJER PIDIÓ SER TESTIGO PROTEGIDO

El juzgado admitió a trámite la segunda denuncia presentada contra Errejón por una presunta agresión sexual cometida contra una mujer en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado.

Arrien, también abogado de la actriz Elisa Mouliaá --la primera denunciante de Errejón--, solicitó al juzgado la "protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realizara como testigo protegido.

Lo hizo "para evitar los riesgos que su condición de personaje público puedan producir en su persona", según indica la jueza en el auto con el que archiva la denuncia.

Tras rechazar finalmente ratificarse ante la jueza, la representación de la mujer ya auguró que el caso se archivaría al no darse "ese paso necesario". Este lunes, al conocer la decisión, han indicado que era lo esperado.

Por su parte, fuentes del entorno de Errejón han expresado que la justicia había aceptado no dar los datos de la mujer y que, aun así, "nadie ha respaldado la denuncia anónima", empleada por Arrien y Mouliaá "para salir más en televisión", bajo su punto de vista.