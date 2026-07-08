Juicio este jueves contra el trigésimo encausado en la 'Operación Santo' que permanecía en República Dominicana

Primero de lo juicio por la 'Operación Santo' celebrado en enero del pasado año en la Audiencia de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid prevé cerrar este jueves de forma definitiva el proceso judicial por la denominada 'Operación Santo' contra el tráfico de drogas desplegada en 2023 contra integrantes de los clanes de los 'Monchines' y los 'Mena', saldada entonces con un total de treinta detenidos, uno de los cuales, el dominicano Thelmo I.O.L, quien permanecía en paradero desconocido, será llevado a juicio tras ser detenido hace meses.

El 'Flaco', como así se le conoce, fue el único que no ocupó el banquillo junto al resto de detenidos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial en enero de 2025, si bien ahora será llevado a la fuerza después de que las autoridades de la República Dominicana le detuvieran el 28 de marzo de 2025 en virtud de una reclamación internacional por esta causa que había sido instada por el tribunalo vallisoletano.

Aunque la petición contra él se eleva a seis años de cárcel y multa de 15.000 euros, como autor de un delito de tráfico de drogas, de las que causan grave daño a la salud, y pertenencia a grupo criminal, las últimas informaciones recogidas por Europa Press apuntan que el 'Flaco' tendría ya cerrado un acuerdo para asumir una condena inferior.

En el primer juicio por estos mismos hechos celebrado en enero del pasado año, veinticinco de los acusados se conformaron el primer día con un conjunto de penas que suman 80 años de cárcel y multas por importe de 809.000 euros, mientras que otros cuatro que se declararon inocentes siguieron en el banquillo sin mucha fortuna, ya que el tribunal les impuso en total 13 años de privación de libertad: cuatro años y ocho meses y multa de 40.000 euros a uno de ellos, cuatro años y 3.000 euros a otro, así como tres años y multa de 12.000 euros el tercero y un año y multa de 6.000 euros a un cuarto 'narco'.

La detención de los cuatro y del resto de los traficantes confesos se produjo, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera (AEAT), en dos fases desarrolladas los días 30 de mayo y 6 de junio de 2023, fruto de una investigación que se inició a comienzos del año 2022 en Valladolid sobre un importante clan familiar, el de los 'Mena', asentado en el Barrio España de esta capital, y vinculado con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

UN VERTEDERO PRÓXIMO AL CEMENTERIO

Al inicio de la investigación se detectaron en un vertedero próximo al cementerio del Carmen de Valladolid una gran cantidad de sacos y bolsones con restos de plantaciones de marihuana. Junto a alguno de estos sacos se encontraron evidencias de la relación del clan de los 'Mena' con los efectos hallados y por lo tanto, con el tráfico de drogas.

La especialidad de este clan era el cultivo "indoor" de marihuana, es decir, plantaciones que se realizaban en el interior de casas o almacenes de su propiedad que luego "cosechaban" e introducían en el mercado. En la misma calle, el clan poseía siete viviendas, pudiendo de esta manera ejercer un permanente control sobre las mismas, según la información facilitada en su día por la Policía Nacional.

Una de las casas en las que se ubicaba unas de las plantaciones contaba con un auténtico túnel bajo tierra que discurría unos cinco metros, hasta una farola de alumbrado público, donde se habían "enganchado".

En el avance de las investigaciones se detectó la estrecha conexión de este grupo familiar con otro poderoso clan, histórico de la ciudad de Valladolid, en referencia al de los Monchines, asentado en el barrio de Pajarillos, y que estaba también siendo investigado en una línea distinta por la Policía Nacional. Este último estaba vinculado principalmente a la venta de cocaína y heroína. En ese momento, se ampliaron las líneas de trabajo uniéndose las dos investigaciones en la denominada 'Operación Santo'.