Koldo pide ser absuelto por el juicio de las mascarillas y solicita la testifical de Illa, Marlaska y Armengol

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo su absolución de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, que también sentará en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, Koldo mantiene que "no participó en la decisión de compra ni mantuvo relación contractual alguna con la empresa ofertante", Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción, por lo que subraya que "los hechos no son constitutivos de delito alguno".

Y su abogada pide que declaren como testigos en la vista oral el exministro de Sanidad y presidente catalán, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la expresidenta de las Islas Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Apuesta por que declare Illa porque fue la "máxima autoridad sanitaria durante la pandemia" y su testimonio "es indispensable para acreditar que los canales de compra de material no fueron 'asaltados' por una trama, sino que se rigieron por criterios de estricta necesidad y disponibilidad de 'stock' en un mercado internacional colapsado".

Koldo quiere que el exministro de Sanidad "ratifique por su conocimiento directo que la intervención de García no fue una injerencia ilícita, sino una colaboración logística entre departamentos ministeriales coordinada por el mando único".

Respecto a Marlaska, el exasesor de Ábalos busca que le citen porque "la acusación utiliza los contratos de Interior y los procesos en Correos como ejemplos" de su supuesta "capacidad de presión", por lo que considera "imperativo" que el ministro "declare sobre el proceso de toma de decisiones".

Y de Armengol, Koldo argumenta que solicita citarla "para desvirtuar que existiera una 'orden' o 'recomendación vinculante' emanada" de él "hacia la administración autonómica".

"Su declaración es la única vía para acreditar que la comunidad autónoma decidió de forma autónoma y discrecional contratar con la mercantil investigada basándose en informes técnicos, y no por una supuesta red de favores orquestada por García", expone su defensa.

"ORNITORRINCO PROCESAL"

En el mismo, la representación de Koldo García carga contra De Aldama, un "ornitorrinco procesal" al que acusa de mentir en su propio escrito de defensa, en el que afirma que acordó repartir con Ábalos y Koldo "aproximadamente el 50% de las comisiones" que cobró por los contratos.

"Dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia de mi representado", afirma la defensa de Koldo,

Además, pide que el interrogatorio de Aldama preceda al del resto en el juicio y se someta al régimen de contradicción propio de un testigo.

Cabe recordar que la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo --ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre-- y siete años para De Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

MÁS TESTIGOS

La letrada Leticia de la Hoz también ha pedido que testifiquen los empresarios Juan Carlos Cueto, presunto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como supuesto cabecilla en la trama de hidrocarburos y dueño de Villafuel.

Además, ha pedido que comparezcan personas del entorno familiar y personal de Ábalos y del propio Koldo. Por parte del exministro, ha solicitado que declare como testigo su hijo Víctor, además de Claudia Montes, relacionada con el exdirigente socialista. Respecto al exasesor, ha pedido la testifical de su expareja y su hermano.

Y ha reclamado que declare la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, imputada en el 'caso Koldo', así como Javier Herrero, ex director general de Carreteras y también imputado en este caso.

La representación de Koldo también ha pedido la testifical de Pedro Saura, presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes; Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa, y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

Y ha añadido la solicitud de que comparezca Paz Esteban, exdirectora del CNI; Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad; Mariano Moreno, exgerente del PSOE; Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, y Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional.