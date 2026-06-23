Latinoamérica.- El alcalde de Sevilla urge al Gobierno a declarar de interés público el centenario de la Exposición Iberoamericana

Archivo - El senador del PP y candidato 'popular' a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, en el Senado. - PP - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, ha intervenido este martes desde el Senado para solicitar al Gobierno central "más agilidad" para calificar el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 como bien de interés público.

"En el BOE del 26 de mayo aparecen 26 acontecimientos de interés público y 9 de esos 26 coinciden también con el año 1929. Son todos muy importantes, pero solicito algo más de agilidad para que cuanto antes podamos calificar este acontecimiento como bien de interés público", ha asegurado este lunes en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.

No obstante, José Luis Sanz ha rechazado hablar de "castigo" del Gobierno central a Sevilla, cómo sí calificó el portavoz del Gobierno de Sevilla, Juan Bueno, a finales del pasado mes de mayo.

Por su parte, el exalcalde de Sevilla hasta 2023, concejal y también senador socialista Antonio Muñoz, ha asegurado que la declaración por parte del Gobierno "va a llegar", pero ha animado al regidor sevillano a "pisar el acelerador" y presentar planes más concretos.

Además, ha recordado que la exposición de 1929 "también sufrió retrasos, improvisaciones y comisarios que también dimitieron en su momento", y ha dicho que la mejor manera de honrar esa lección histórica es "no repitiéndola, con planificación, gobernanza y lealtad institucional".

Muñoz ha animado a su sucesor en la alcaldía a "no rebajar la ambición" que Sanz Ruiz mencionó en el discurso y ha compartido con él la necesidad de que la conmemoración centenaria no se quede en "la nostalgia" y sirva como "el salto definitivo de Sevilla al siglo XXI".

"Echamos en falta presupuestos" del proyecto 'Sevilla 2029', ha criticado Muñoz, a la par que ha instado a su alcalde a impulsar la Comisión del proyecto que, ha dicho, aprobó el ayuntamiento sevillano en mayo de 2024. Así, se ha mostrado convencido de que la declaración llegará, pero ha dicho que no puede ser "óbice" para seguir trabajando en el proyecto.

"No le vamos a regatear ningún apoyo que sirva a Sevilla y a su proyección Iberoamericana", ha asegurado el portavoz socialista en la comisión, aunque ha instado también al alcalde a que la efeméride valga también para recuperar el "patrimonio regionalista único" y para vertebrar el sur de la ciudad, "coser esos barrios aislados durante décadas y hacerlo de una manera sostenible y sin dejar nadie atrás".

DIMENSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

A instancias del portavoz 'popular' Íñigo Fernández García sobre la necesidad de amplificar la efeméride al resto de España, el regidor sevillano ha coincidido en que la Exposición Iberoamericana "no fue un proyecto solo de Sevilla y no puede serlo ahora. Yo aspiro y espero que España vuelva a aprovechar esa ventana que quiere ser esta conmemoración".

También ha coincidido con su compañero de formación en la importancia del papel del rey Alfonso XIII, además de la relevancia de la exposición para el intercambio cultural de América en España y Europa y el inicio de la relaciones de España con las antiguas colonias imperiales en el siglo XX.

"En 1929 nos abrimos al mundo iberoamericano y España se aprovechó, entre comillas, y en el mejor sentido de la palabra, ya que el acontecimiento nos sirvió también para entrar en el siglo XX a la ciudad de Sevilla", ha asegurado el alcalde.

Con todo, el regidor ha recordado que "la Sevilla contemporánea nace de la exposición de 1929" y que desde la alcaldía aspiran a que en esa conmemoración de 2029 "Sevilla vuelva a jugar ese papel de gracia y a volver a ser esa capital cultural de Iberoamérica". "Creo que eso supone muchas oportunidades, no solo para la ciudad de Sevilla, sino sobre todo para este gran país que es España", ha concluido.