Imagen de la rueda de prensa del largometraje 'Yo no moriré de amor' que ha resultado ganador de la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga 2026. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo novena edición del Festival de Cine de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'El jardín que soñamos ', de Joaquín del Paso.

Así lo han dado a conocer este sábado la presidenta del jurado de largometrajes a concurso, Jaione Camborda, acompañada del director del certamen, Juan Antonio Vigar, y el resto del jurado. El Premio Especial del Jurado ha sido para la película ''Iván & Hadoum.', de Ian de la Rosa.

La Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Masculina se ha otorgado a Nicolás Zárate por su personaje en 'Hangar rojo', con mención especial a Silver Chicón por 'Iván & Hadoum'. El reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina ha sido para Júlia Mascort por 'Yo no moriré de amor', con mención especial para Ángeles Pradal por 'Ángeles'.

La Mejor Dirección ha sido para Joaquín del Paso por 'El jardín que soñamos', película que también se ha llevado el premio al Mejor Montaje, para Valeria Hernández y Sebastián Brahm.

María Magdalena Sanizo ha recibido la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por 'La hija cóndor', mientras que Tomás del Estal ha sido reconocida como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por 'Yo no moriré de amor'.

Ian de la Rosa ha sido premiado con la Biznaga de Plata al Mejor Guión por 'Iván & Hadoum'; la Mejor Fotografía ha sido para Gökhan Tiryaki por 'El jardín que soñamos', y la Mejor Música para Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero por 'La hija cóndor'. Además, el Jurado de la Crítica ha otorgado la Biznaga de Plata a 'Hangar rojo', dirigida por Juan Pablo Sallato.

El Premio del Público ha sido para 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato. Y se ha establecido un Premio del Público por Votación en Sala para 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz De Lope Díaz

En ZonaZine, la Biznaga de Plata a la Mejor Película Española ha sido para 'La carn (La carne)', de Joan Porcel. La Mejor Interpretación Masculina para Lluis Garau y Mejor Interpretación Femenina para Angela Sarafyan.

La Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana en ZonaZine ha recaído en 'Oca', de Karla Badillo, con mención especial a 'Los nadadores', de Sol Iglesias. Gwai Lou ha recibido el galardón a la Mejor Dirección por 'We Are The Jungle' (Somos la jungla)'.

En Documentales, el premio principal ha sido para 'El mapa para tocarte', de Mercedes Afonso, mientras que María Molina Peiró ha ganado la Mejor Dirección por 'Como todo mortal'. El documental 'Sucia', de Bárbara Mestanza y Marc Pujolar, ha recibido una mención especial del jurado y también ha recibido el Premio del Público. Y el Premio Especial del Jurado ha sido para 'A voz de Deus (La voz de Dios)', de Miguel Antunes Ramos.

En Cortometrajes Documentales, 'Los días azules', de Javier García Lerín, se ha hecho con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje Documental y también con el Premio del Público. Y el Mejor Cortometraje Iberoamericano ha sido 'Domingo familiar', de Gerardo del Razo.

'Talk me', de Joecar Hanna, ha ganado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción La Mejor Dirección ha sido para Marc Camardons por 'Per bruixa i metzinera'. Sonia Almarcha y Mirella Balic han logrado la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina, y Chete Guzmán, la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina.

Además, ha habido una mención especial del jurado para 'Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra', de Olivia Delcán y Nacho Sánchez.

En Animazine, 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba, ha ganado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Animación, y 'Bobs', de Júlia Marcó, ha sido elegida por el público.

En la sección Mosaico, el Premio del Público a la Mejor Película ha ido para 'Les enfants vant bien (Los niños están bien)', de Nathan Ambrosioni.

Finalmente, en Cortometrajes Málaga, 'Las desqueridas', de Charlie García Villalba y Gonzalo Ruiz Esteban, ha ganado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje y 'En Toronto no pasan estas cosas', de Manolo Orellana Naranjo, el Premio del Público.