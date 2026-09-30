Peramato defiende el "papel central" de las fiscalías generales para cooperar frente a organizaciones criminales

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, interviene en los II Diálogos de El PAcCTO 2.0, que se han celebrado en la ciudad de Cuzco (Perú), a 30 de septiembre de 2026. - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido el "papel central y protagonista" de las fiscalías generales para que la cooperación entre la UE y América Latina "se convierta en una verdadera capacidad operativa frente a organizaciones criminales".

Así lo ha manifestado este miércoles en los II Diálogos de El PAcCTO 2.0, programa de cooperación internacional financiado por la UE para luchar contra el crimen organizado transnacional, que se han celebrado en la ciudad de Cuzco (Perú), según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa.

La fiscal general, que actualmente ejerce como secretaria general de la AIAMP --Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos--, ha defendido la incorporación de la cooperación internacional "desde el inicio mismo de la investigación".

De este modo, pretende convertir las redes de contacto "en redes verdaderamente operativas", así como "impulsar decididamente los equipos conjuntos de investigación, como alternativa a la sucesión de solicitudes bilaterales que hoy sigue siendo la norma".

A su juicio, la investigación financiera y la recuperación de activos tienen que situarse "en el centro de toda esta arquitectura", ya que, frente a la delincuencia organizada, "detener personas y reunir pruebas no basta si los activos permanecen intactos".

"Necesitamos una lógica de seguimiento del dinero desde el primer día: localización temprana de activos, intercambio espontáneo de información financiera, medidas coordinadas de embargo y decomiso, y cooperación sobre beneficiarios finales y estructuras societarias internacionales", ha reivindicado Peramato.

DIÁLOGO "PERMANENTE, FLEXIBLE Y POCO BUROCRÁTICO"

Y es precisamente en la cooperación entre la UE y AIAMP el terreno en el que se pueden producir "resultados más tangibles y más inmediatos", ha remachado.

Asimismo, Peramato ha apostado por actuar colectivamente como interlocutor judicial de la Unión Europea: "La AIAMP, con sus veintidós ministerios públicos iberoamericanos, debe dialogar de forma estructurada con las Fiscalías de los Estados miembros, con Eurojust, con EPPO --la Fiscalía Europea-- y con la Red Judicial Europea".

Además, la jefa del Ministerio Público ha recordado que, el pasado mes de junio, la Comisión Europea lanzó una propuesta de nuevo Reglamento de Eurojust que refuerza su papel en la cooperación con terceros estados, lo que ha calificado de "un desarrollo lógico y, en gran medida, positivo".

Peramato ha defendido un modelo de "diálogo permanente, flexible y poco burocrático con consultas regulares, intercambio temprano de información y cauces claros y transparentes para que esa información retorne a todas las fiscalías de la AIAMP", ya que las fiscalías generales, ha argumentado no solo tienen que limitarse "a ser usuarias de la cooperación jurídica internacional", sino que deben ser "sus diseñadoras, coordinadoras y protagonistas operativas".