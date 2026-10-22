El presidente de la CRUE reclama compromisos compartidos para impulsar la cooperación universitaria iberoamericana

Archivo - El rector de la UCLM, Julián Garde, interviene durante la celebración de la gala del 40º aniversario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en el Teatro Municipal Quijano, a 2 de junio de 2026, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España - Eusebio García del Castillo - Europa Press

ALICANTE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha defendido la necesidad de reforzar la cooperación universitaria iberoamericana mediante compromisos e instrumentos compartidos que impulsen la movilidad académica y el reconocimiento de estudios.

Garde ha intervenido en la primera sesión de la II Conferencia Iberoamericana Ministerial Conjunta de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada en Alicante, que aborda, entre otras iniciativas, la Carta Iberoamericana del Personal Investigador y el Programa Iberoamericano de Cooperación en Formación Doctoral y Posdoctoral, ha detallado la CRUE en un comunicado.

Durante su intervención, ha reivindicado el "papel transformador" de las universidades y su "compromiso" con la igualdad de oportunidades. "El único límite a las aspiraciones debe ser el talento, no las condiciones socioeconómicas o sobrevenidas", ha afirmado.

Garde ha destacado que las universidades han evolucionado "desde islas de conocimiento a redes de cooperación" y ha defendido la consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. En este sentido, ha señalado que la movilidad y la atracción y retención de talento son dos ámbitos esenciales en los que es necesario "pasar de intenciones a construir realmente derechos, mecanismos e instrumentos compartidos que permitan hacerlas efectivas".

Asimismo, ha expresado su "preocupación" por el cambio en la regulación española de extranjería aplicable al estudiantado de doctorado extracomunitario: "No es coherente complicar el procedimiento administrativo si queremos apostar por la movilidad".

El presidente de la CRUE ha concluido apelando a "reforzar el reconocimiento de estudios, la confianza mutua y los compromisos institucionales y financieros para dar continuidad a los programas de cooperación universitaria iberoamericana".