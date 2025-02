Salamanca acoge este lunes la Feria de Estudios de Postgrado, que presentará más de 700 formaciones

SALAMANCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acoge este lunes, 17 de febrero, la XXIX edición de la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP), organizada por la consultora Círculo Formación, que recorre once ciudades de España, una de Italia y varios países de Latinoamérica para resolver todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster.

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado 2025 tendrá lugar de 16.00 a 19.00 horas en el Hotel ABBA Fonseca con entrada libre previa inscripción online.

Según ha explicado la organización del evento a través de un comunciado recogido por Europa Press, la Feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.

En este encuentro los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán beneficiarse en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y Ayudas, con un valor global de más de un 1.000.000 de euros que los centros expositores ponen a su disposición.

Asimismo, pueden optar a descuentos del 20 por ciento, 30 por ciento, 50 por ciento, o incluso becas del 100 por ciento del importe del programa. Además, el Círculo Formación sortea entre los asistentes a cualquiera de las ferias tres becas de 10.000 euros cada una para estudiar un postgrado.

La universidades y centros que participan en FIEP Salamanca 2025 son Advantere School of Management; BePharma Institute; CESIF.Centro de Estudios Sup. de la Industria Farmacéutica; CUNEF Universidad; EAE Business School-Madrid; ESIC Business & Marketing School; ESSCA School of Management (France); Mondragon Unibertsitatea; Talento-EPHOS. Industria Farmacéutica, Médica y Sanitaria; UDIT-Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología; Umea University (Sweden); Universidad de Deusto; Universidad del País Vasco/EHU; Universidad Loyola; Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas; Universidad Pontificia de Salamanca; entre otras.

Los asistentes a FIEP Salamanca 2025 podrán preguntar a las escuelas y universidades todas las cuestiones que les interesen sobre los títulos que se encuentran representados en las ferias como programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación o convenios con empresas, entre otros.

De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil, todo ello entre más de 700 postgrados de todas las áreas de conocimiento.

En ellos, se incluyen también las nuevas tendencias laborales y últimas titulaciones creadas bajo esta demanda, como Inteligencia Artificial, Sostenibilidad, marketing digital o disciplinas relacionadas con la tecnología y el diseño ciberseguridad y ciencia de datos, entre otros.

Por otra parte, según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria en Salamanca a una muestra de los asistentes, el 75 por ciento de los salmantinos consultados trabajaría en su primer empleo por un sueldo anual de 20.000 euros o más.

De ellos, el 39,6 por ciento se conformaría con esa cantidad, mientras que un 20,8 por ciento sube hasta los 25.000 euros, y un 14,6 por ciento no estaría dispuesto a trabajar en su primer puesto por menos de 30.000 euros.

Entre los salmantinos que tienen previsto cursar un máster, el 31,1 por ciento lo hará porque es habilitante, mientras que un 24,4 por ciento lo cursará para especializarse, y un 22,2 por ciento, para especializarse en un área.