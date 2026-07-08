Valladolid acogerá la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes el 8 y 9 de octubre

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto a representantes de países iberoamericanos en el marco de una reunión para abordar la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el 8 y 9 de octubre la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes en la que se analizarán los principales desafíos del sector para avanzar en las prioridades comunes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado este miércoles de que la cita, enmarcada en la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla este año en España, tendrá lugar en la capital del Pisuerga, ciudad de la que fue alcalde.

Lo ha hecho tras reunirse con embajadores de los 22 estados miembros de la Secretaría General Iberoamericana (19 latinoamericanos y tres europeos) que acudirán a esta conferencia sectorial que anticipa la XXX Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno y que se celebra cada dos años.

En la cita de este miércoles, el titular de Transportes ha conminado a los representantes a llamar a sus respectivos ministros a acudir al encuentro de octubre, donde se buscarán fórmulas para abordar "de manera conjunta y con una visión iberomericana" los diversos retos que se plantean para el transporte mundial tanto aéreo como marítimo y terrestre.

Según ha señalado el Ministerio de Transporte, el espacio iberoamericano presenta una gran diversidad territorial, demográfica y socioeconómica, con amplias diferencias en densidad de población, grado de urbanización, insularidad, orografía y niveles de desarrollo de las infraestructuras.

Esta realidad convierte a la conectividad, la cohesión territorial y la resiliencia y seguridad de los sistemas de transporte en "elementos esenciales" para garantizar la integración regional, la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo de la ciudadanía a los servicios, los mercados y las redes de intercambio.

Además, el contexto actual se caracteriza por la "presión creciente" sobre las infraestructuras de transporte derivada de los efectos del cambio climático, la recurrencia de fenómenos extremos, la volatilidad de las cadenas logísticas y la necesidad de reforzar la seguridad física y operativa de los sistemas.

Todo ello tiene consecuencias directas sobre la movilidad de las personas, la competitividad económica, la vertebración del territorio y la continuidad de los servicios esenciales, y pone de relieve la "necesidad de fortalecer la cooperación, la planificación conjunta y los instrumentos de apoyo, incluidos la financiación, la innovación tecnológica y el refuerzo de capacidades institucionales", ha subrayado el Ministerio.

En este escenario, considera que la Conferencia representa una "valiosa oportunidad para profundizar en la cooperación iberoamericana y fortalecer las relaciones entre los países de la región" a partir del intercambio de experiencias y enfoques comunes.

De esta manera, la Conferencia se desarrollará a lo largo de las dos jornadas, con diferentes sesiones ministeriales que se articularán en torno a bloques temáticos como la conectividad y la cohesión territorial, por un lado, y la resiliencia y la seguridad de los sistemas de transporte, por otro.

Asimismo, se prevé la constitución de un Foro Permanente Portuario Iberoamericano que suponga un espacio estable de cooperación, diálogo e intercambio de experiencias en materia portuaria.