Letizia.- Navarra Suma y PSN apoyan la visita de los Reyes a la Comunidad foral, que no ven bien el resto de partidos

Navarra Suma y PSN apoyan la visita de los Reyes a la Comunidad foral, que no ve - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma y PSN han apoyado este lunes la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Navarra, donde se desplazan al centro Aspace y la empresa das-Nano, mientras que el resto de partidos navarros han discrepado con la llegada de los monarcas a la Comunidad foral.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha manifestado que los Reyes son "siempre bien recibidos" y ha indicado que la monarquía parlamentaria es "abrumadoramente apoyada por la mayoría de Navarra y de España". "Es por tanto una noticia bien recibida. Es un momento importante para proyectar la posición de Navarra, vienen a visitar un centro de discapacidad y una empresa navarra", ha comentado, para opinar que "entiendo que no se puede ver nada negativo en la visita".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha comentado que es "una visita institucional, que entra dentro de los parámetros de normalidad que debe haber entre Navarra y el Estado". "Tranquilidad y normalidad", ha añadido.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha señalado que es "una visita institucional" y "no podemos compartir ni el momento ni la vocación con que se ha producido". "Me temo que una visita en la que se ha obviado el contacto con la ciudadanía y ha quedado en un encuentro institucional habla de unas necesidades que no son las de agradecer al conjunto de la sociedad en la lucha contra el Covid-19", ha dicho, para indicar que la visita "tiene por objeto dar una imagen pública que despiste respecto a un momento de la monarquía en este momento".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado un "escándalo" la gira de los Reyes y "ese lavado de cara de la monarquía". "El problema no es un rey u otro, sino la monarquía, que es una institución anacrónica, heredada del franquismo, antidemocrática", ha dicho, para defender los valores republicanos y afirmar que se congratulan de que diferentes sectores sociales se manifiesten.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha manifestado que "nos sumamos a la concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona esta tarde -contra la visita de los Reyes- porque queremos expresar que Felipe VI no es bien recibido en Navarra" y ha llamado a la ciudadanía a proclamar la República.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha rechazado la visita de los Reyes a Navarra este lunes, así como la figura del Rey como jefe del Estado.