La Reina Letizia alerta de que la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas

La reina Letizia preside la XVI Convención NAOS y entrega los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Estos premios reconocen aquellas iniciativas que, en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresaria

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha denunciado este jueves que la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil es el doble entre los niños de familias con rentas bajas que entre aquellos con una mejor situación económica, tal y como refleja el estudio Aladino, al tiempo que ha destacado el "gran esfuerzo" que están llevando a cabo las Administraciones para revertir una "realidad tozuda".

"No hay nadie en esta sala que no sepa cuál es la prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil en España. Si bien es cierto que, según el último estudio Aladino, en algunas franjas ha mejorado, las cifras siguen siendo muy altas", ha señalado la Reina durante la apertura de la XVI Convención NAOS.

En este contexto, ha recordado que los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que se ha triplicado el consumo de ultraprocesados en España. "El consumo creciente de ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública. En esa realidad tozuda que mencionaba antes hay muchos factores muy complejos de naturaleza diaria", ha recalcado.

Por todo ello, la Reina Letizia ha subrayado durante la presentación de la Convención la necesidad de reforzar la alfabetización en salud, tal y como propone la OMS. "El desafío es muy serio", ha agregado.

Durante el acto, la Reina y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han hecho entrega de los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS. La Estrategia NAOS reconoce aquellas iniciativas para informar y sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud e impulsar en España políticas e iniciativas de carácter transversal dirigidas al fomento de la alimentación saludable y de la actividad física.

Los Premios Estrategia NAOS ponen en valor las iniciativas que, en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario, contribuyen a conseguir los objetivos de la Estrategia NAOS, favoreciendo su difusión y su aplicación en otros lugares, a la vez que estimulan sinergias y la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Entre los galardonados, destacan los Premios Estrategia NAOS de Especial Reconocimiento que han recaído en la Red de Escuelas Hacia la Sostenibilidad (ESenRED), por ser una red de redes de centros educativos sostenibles no universitarios, impulsada por iniciativa de las administraciones públicas con intereses y objetivos comunes, que entienden al alumnado, y en el Programa Ecocomedores de Canarias, promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) por ser un referente nacional en alimentación saludable y sostenible en centros escolares a partir de productos ecológicos, frescos y de temporada, a través de la apuesta y desarrollo de la producción agraria ecológica.