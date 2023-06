Letizia.- La reina Letizia recuerda que España tiene tres veces menos psicólogos que la media europea

Plantea una asignatura en educación integral para la salud



La reina Letizia ha recordado las "tozudas" cifras de España en materia de atención de la salud mental, ya que, por ejemplo, la sanidad pública cuenta solo con seis psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, "tres veces menos que la media europea".

"Las cifras son tozudas. En España, por cada 100.000 habitantes, hay seis psicólogos clínicos, tres veces menos que la media europea, y 11 psiquiatras, cinco veces menos que en Suiza y menos de la mitad que en Francia, que en Alemania y que en Países Bajos. Cifras", ha señalado la reina durante la inauguración del XXII Congreso de la Confederación Salud Mental España en el marco de su 40º aniversario.

Ante estas cifras, Letizia ha compartido un "objetivo muy claro" con la Confederación, que haya más inversión pública para atender la salud mental: "Un objetivo muy claro es tratar de que haya más recursos en el sistema público para que os sintáis apoyados, acompañados, atendidos y escuchados".

La reina ha comenzado su intervención haciendo un balance de los avances en materia de salud mental en los últimos 40 años en España: "Hablar ahora de salud mental es algo menos raro, menos incómodo, pero pensad lo que sucedía en España hace 40 años en la conversación pública sobre salud mental".

Así, ha puesto en valor estos "avances", como el teléfono de atención a la conducta suicida 024 o las "políticas" que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas para "mejorar la vida de las personas con trastorno mental". Sin embargo, ha recordado que, tal y como advierten las personas de este movimiento asociativo, "hablar de salud mental no puede ser una moda".

Letizia ha insistido en que "no hay salud sin salud mental", y ha avisado de que es un problema que puede afectar a cualquiera, independientemente de su situación personal, laboral, social o familiar: "Todos en algún momento necesitamos parar, ser conscientes de nuestras debilidades, poder expresar un 'no puedo', 'no sé', 'lo siento', 'necesito tiempo', 'necesito parar'".

En este punto, la reina ha detallado los datos del estudio realizado por la Confederación Salud Mental y la Fundación Mutua Madrileña que se presentó en marzo, y que apuntaba que el 40 por ciento de los españoles considera que su salud mental no es buena. Además, los españoles otorgaban un 4,5 sobre 5 a la importancia en salud mental dentro de su bienestar general.

"La salud mental va más allá de lo sanitario. Tiene que ver con lo social, con las oportunidades de trabajo con condiciones dignas, con la integración, con la educación, con evitar los estigmas, con las leyes de dependencia, con la información rigurosa desde los medios de comunicación, con la protección también a las cuidadoras...", ha expuesto.

LA REINA APOYA UNA ASIGNATURA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SALUD

Por la importancia que tiene en el bienestar general, la reina ha hecho suya la reivindicación de la comunidad científica y educativa sobre la necesidad de una asignatura específica en educación integral para la salud.

"No es la primera vez que escuchamos a la comunidad científica y a la comunidad educativa pedir que se incluya la formación en salud en las etapas básicas de la educación infantil, primaria, y secundaria, bachillerato, formación profesional... Y cuando digo salud me refiero a algo integral. Se podría llamar la asignatura, por ejemplo, educación integral para la salud", ha propuesto Letizia.

La reina considera que esta educación temprana en salud "dotaría de herramientas para poder gestionar las emociones, la adversidad y las situaciones traumáticas que todos tenemos en la vida".

"Hace muchos años que la OMS viene recomendando que se incluyan en los currículum escolares la educación para la salud. Ellos lo llaman 'health literacy', que contiene no sólo la gestión emocional sino también cómo podemos entender esos pensamientos tóxicos que todos tenemos, cómo los podemos gestionar y luego lo que significa la elección que hacemos cada día sobre lo que comemos, qué vemos, cómo pensamos, los tóxicos que evitamos (alcohol, tabaco, productos ultraprocesados), cómo descansamos, el ejercicio que hacemos o que dejamos de hacer", ha sostenido al respecto.

Por último, la reina Letizia ha instado a seguir apoyando a la gente que está atravesando problemas de salud mental: "La sociedad se divide en dos clases, quienes necesiten apoyo y quienes están en condiciones de prestar ese apoyo. Hay que seguir impulsando esa coordinación entre los ámbitos sanitario, social y educativo. Eso es lo que vosotros lleváis haciendo durante 40 años. Hay que seguir así y por eso os admiramos, os respetamos y os lo agradecemos".

MINISTRO DE SANIDAD: LA SALUD MENTAL, PRIORIDAD EN LA PRESIDENCIA EUROPEA

Por su parte, el ministro de Sanidad, José Miñones, ha resaltado que el objetivo del Gobierno es poner la salud mental en "la agenda política", con "una hoja de ruta clara centrada en la prevención, también en la detección, el tratamiento y la recuperación".

En este contexto, ha asegurado que España va a fijar la salud mental como una de sus prioridades en la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que comienza en julio. "Queremos una respuesta común de toda la Unión Europea a lo que es este gran desafío", ha asegurado.

En cualquier caso, Miñones ha reconocido la necesidad de que estos compromisos "vayan más allá de las palabras" y se materialicen en "compromisos económicos, de financiación". Al hilo, ha recordado que el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 está financiado con 100 millones de euros, con los que se ha puesto en funcionamiento, por ejemplo, la línea 024. Al hilo, ha avanzado que se va reforzar su servicio contratando a "un mayor número de profesionales".

"Tenemos que conseguir que quien esté pasando por una situación de sufrimiento sepa que de esto se sale y que siempre va a aparecer alguien que le puede dar la mano, que puede transformar los síntomas de tristeza, de cansancio, de apatía o de ansiedad en emociones como esperanza e ilusión", ha remachado el ministro.

El presidente de Confederación Salud Mental España, Nel González, ha agradecido las palabras de la reina Letizia y del ministro de Sanidad, y ha reivindicado la necesidad de contar con "un futuro de humanismo activo, en el que la persona esté en el centro, no solo sobre el papel, sino en la práctica".

"La Confederación nació para dar solución a las familias de personas con problemas de salud mental, que, con el cierre de los manicomios, quedaron desamparadas de un día para otro, viéndose obligadas a buscar soluciones. Estas personas se encontraron, de repente, 'en la calle' y sin recursos a los que acudir. La atención comunitaria era casi una utopía. Así que las primeras soluciones llegaron de la unión de las familias", ha rememorado sobre los inicios de la asociación.