La Reina Letizia regresa este viernes a Navarra para participar en la apertura de curso de FP en Lumbier

La Reina Letizia a su llegada al Palacio de Navarra, sede del Gobierno de Navarra, a 26 de septiembre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). Se trata de la primera visita oficial de Leonor a la Comunidad Foral y tiene el objetivo de remarcar el vínculo q - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia regresará a Navarra este viernes, 3 de octubre, para participar en la apertura del curso 2025/2026 del Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier IIP.

Se trata de la segunda visita de la Reina a la Comunidad foral en una semana, ya que junto al Rey Felipe y a la Princesa Leonor realizó el pasado viernes y sábado un recorrido por las localidades de Viana, Leyre, Olite y Tudela, que comenzaron en el Palacio de Navarra, en Pamplona. Aquella fue la primera visita a Navarra de Leonor, que además del título de Princesa de Asturias, ostenta también el de Princesa de Viana.

La llegada de la Reina este viernes está prevista para las 11.45 horas, y será recibida por la presidenta de Navarra, María Chivite; la ministra de Educación, Formación Profesional y FP, Pilar Alegría; el presidente del Parlamento, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la alcaldesa de Lumbier, Rocío Monclús; y el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, junto a otras autoridades y personal directivo y docente del centro.

Según el programa establecido, la Reina tiene previsto mantener una reunión informativa con los representantes del centro y las autoridades y realizar un recorrido por las instalaciones.