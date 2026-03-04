La Reina, políticos y periodistas despiden a Fernando Ónega

(I-D) Marta Carazo y la Reina Letizia atienden a los medios a su llegada a la capilla ardiente por Fernando Ónega situada en la Casa de Galicia de Madrid, a 04 de marzo de 2026, en Madrid (España). El periodista Fernando Ónega ha muerto a los 78 años. - José Oliva - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia, políticos y periodistas han acudido este miércoles a despedir a Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años, de quien han destacado su independencia profesional .

En declaraciones a los periodistas, la Reina Letizia ha afirmado que Fernando Ónega era un "hombre inalcanzable" y un "profesional" al que los estudiantes de periodismo de su promoción se querían parecer. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida", ha afirmado a las puertas del velatorio a donde, entre muchas otras, ha llegado una corona de flores con los colores de la bandera española del Rey Juan Carlos.

La Reina ha contado que después conoció a su hija Sonsoles, de quien se hizo amiga. "Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que el Rey querría haber estado en también.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles a la capilla ardiente de Fernando Ónega, a quién ha reivindicado como un "gran periodista", que "ha sido un cronista, un analista de la vida política" de España.

Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo a la salida del velatorio del periodista, a donde ha asistido acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López.

"La mejor definición que al menos se me ocurre a mí trasladar sobre la figura de Fernando Ónega, es la del periodismo, en un significado absolutamente genuino y que es muy importante reivindicar hoy en día", ha manifestado el presidente.

El presidente ha añadido que ha tenido "muchísima relación con él". "Hemos debatido, hemos discutido sobre muchas de las decisiones que he tomado como presidente del Gobierno, en las que unas estaba de acuerdo, otras no", ha reconocido.

En este sentido, el presidente ha comentado que Fernando Ónega siempre lo ha hecho "desde una mirada muy honesta y muy auténtica de lo que debe ser un periodista a la hora de aproximarse y relacionarse con el poder".

Uno de los primeros en llegar a primera hora ha sido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien ha dicho que es un "extraordinario" periodista, "absolutamente independiente" y "muy respetado" por la profesión. "Ojalá mucha gente lo siga", ha afirmado.

"He venido a darle el último adiós", ha contado a los periodistas a la salida de la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia en Madrid. El expresidente ha dicho que es "un gallego de pro".

Rajoy ha asegurado que Ónega "lo ha sido todo" como periodista. "No hay nada por donde no haya pasado", ha declarado el expresidente, que desea que mucha gente lo siga porque será "bueno para el periodismo" y para España.

"PROFESOR" Y "MAESTRO" DEL PERIODISMO

Igualmente, el exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, lo ha definido como "un profesor" y un "maestro del periodismo". Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa a la salida de la capilla ardiente en la Casa de Galicia en Madrid. "Creo que es un personaje irrepetible", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que permanecerá tanto en la memoria de la profesión como de sus amigos.

Asimismo, Aza ha resaltado que era "maravilloso" y le da "muchísima pena" su pérdida. Ha agradecido la labor que ha hecho, "por poner sentido común", información objetiva y humor.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho que ha sido un "hombre comprometido con la participación social activa", a quien ha transmitido su "gratitud y admiración". A su juicio, era un "reto" para los periodistas.

Además, la titular de la cartera de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado "como abordaba siempre, con esa elegancia, los temas", con "rigor" y "seriedad". "Gratitud, recuerdo y respeto", ha trasladado Saiz.

LA "BONDAD" DE ÓNEGA

A la capilla ardiente se han acercado colegas de profesión como Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá, Nieves Álvarez, Lucía Méndez, Mariló Montero, Diego Losada, Alex Barreiro, Esther Palomera, Carlos Alsina, Joaquín Prat, Roberto Arce, Carlos Franganillo, Vicente Vallés o Nativel Preciado. También ha asistido el padre Ángel, que ha puesto en valor la "bondad" del periodista.

Carlos Alsina, director y presentador de 'Más de Uno', llegaba sobre las 10.20 de la mañana a la Casa de Galicia para terminar su programa homenajeando a Fernando Ónega.

En declaraciones a la prensa, Iñaki Gabilondo ha dicho de él que es un símbolo del "espíritu de la transición" y un gran amigo, mientras que Lorenzo Milá ha afirmado que es "la cara del periodismo sensato, del periodismo responsable". "Todo lo contrario de estas voces polarizantes que vemos en estos últimos años", ha subrayado.

Visiblemente afectada, Nieves Herrero le ha descrito como "el periodismo con muchas mayúsculas, una persona que siempre estaba apoyando a todo el mundo".

Asimismo, Joaquín Prat ha recordado a Fernando Ónega y ha dicho que "quedan pocos de esos".

Otros que han pasado por la capilla ardiente para transmitir sus condolencias a familiares y amigos han sido el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente de Atresmedia y del Grupo Planeta, José Creuheras; el vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, Silvio González, y el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, entre otros.

UN HOMBRE "SUMAMENTE GENEROSO"

Durante la tarde han acudido representantes del mundo de la comunicación como la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey; el empresario Blas Herrero, accionista minoritario de PRISA; o los periodistas Miguel Ángel Aguilar, Aimar Bretos, María Escario, Ángel Expósito y Jon Sistiaga, entre otros. Helena Resano ha recordado que el primer trabajo que tuvo fue en Telecinco con él como jefe. "Se le recuerda con respeto, con cariño y con devoción y así lo vamos a hacer durante mucho tiempo", ha indicado Matías Prats.

A su vez, se han acercado muchas caras conocidas como Fernando Romay, Carmen Lomana, Miguel Lago, Rosa Benito o Ana Obregón. El hijo de Concha Velasco, Manuel Velasco, ha destacado su "prudencia" y su "inteligencia", así como la buena relación de su madre con el periodista, a la que entrevistó en varias ocasiones. "Creo que se ha ido un referente del periodismo", ha señalado.

Del mundo de la política han asistido entre otros la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la exvicealcaldesa madrileña Begoña Villacís; el dirigente del PP Borja Semper; y los exministros 'populares' Jaime Mayor Oreja y Ana Pastor. Pastor se queda "con su cariño y con su sentido del humor". "Era brillante e irrepetible, pero sobre todo un gran amigo", ha indica al salir de la Casa de Galicia hacia las 17:15.

"UN DEMÓCRATA Y UN EXCELENTE PERIODISTA"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado hacia las 18:45, lo ha definido como "un demócrata y un excelente periodista, una persona que ha sido clave para entender y facilitar la Transición en España".

"Es de estos periodistas que construyen país, que interpretan y entienden por lo que estaba pasando España en aquellas décadas y que ha sido un gran arquitecto de las libertades y de la convivencia. Estoy muy orgulloso de él", ha recalcado.

A su vez, ha asegurado que es de los periodistas que saben que su labor es unir un país, disminuir las divergencias y ponderar y multiplicar las coincidencias. Este tipo de periodistas al igual que este tipo de políticos son imprescindibles y lamentablemente hoy quedan muy pocos", ha indicado para referirse también a sus hijas, "excelentes profesionales".