Letizia.- VÍDEO: PP denuncia dos años sin ayudas Reina Letizia para estudiantes con discapacidad y Bustinduy promete que "saldrán"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Esta tarde el Senado aborda, entre otros temas, Mercosur, el caos ferrovia - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El PP ha denunciado que el Programa de Ayudas Reina Letizia para la Inclusión, dirigido a estudiantes con discapacidad, lleva dos años sin nueva convocatoria, mientras el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que "saldrá adelante" la quinta edición.

"En todo caso, con plenas garantías, esta convocatoria saldrá adelante y contribuiremos -seguro que, por lo que usted ha dicho, comparte el objetivo- a la consolidación de este programa", ha apuntado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto Bustinduy en la sesión de control del Gobierno en la Cámara Alta, en respuesta al PP sobre las medidas para garantizar la continuidad y convocatoria en plazo de los programas de ayudas dirigidos a personas con discapacidad, ante la situación de prórroga presupuestaria desde 2023.

En este sentido, Bustinduy ha defendido la evolución del Programa de Ayudas Reina Letizia y ha destacado que su financiación se ha multiplicado por cinco desde su puesta en marcha en 2019, alcanzando los cinco millones de euros en su última edición. Según ha explicado, estas ayudas han permitido apoyar a más de un millar de estudiantes con discapacidad en estudios superiores, formación profesional y otras enseñanzas no obligatorias.

Igualmente, en cuanto a la próxima convocatoria, cuestionada por la oposición, Bustinduy ha recalcado que el programa depende del Real Patronato sobre Discapacidad y no directamente de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha garantizado que "con plenas garantías", esta convocatoria "saldrá adelante".

"Las personas con discapacidad en España no temen la acción de este Gobierno, que tiene una larga lista de mejoras en la protección social, temen a sus socios, que son el único grupo parlamentario que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución", ha concluido.

Por su parte, el senador del PP Juan Carlos Serrano ha reprochado que el programa de ayudas lleve cerca de dos años sin nueva convocatoria, pese a que la última se publicó en junio de 2024. "Estamos en abril del 26, llevan casi dos años en una nueva convocatoria. El curso académico 25-26 está a punto de terminar. Las personas que esperaban esta ayuda para organizar su formación han tenido que afrontar este curso sin red, solos", ha advertido.

De la misma manera, el senador 'popular' también ha criticado que la dotación del programa se haya mantenido "congelado" en torno a los 5,2 millones de euros mientras el coste de la vida en España ha aumentado.

PP ACUSA AL GOBIERNO DE PRIORIZAR SUS "EQUILIBRIOS POLÍTICOS"

Además, ha acusado al Ejecutivo de priorizar sus "equilibrios políticos" frente a las necesidades de los ciudadanos. En contraposición, ha reivindicado el papel del PP y ha apelado a la necesidad de ofrecer "certezas" y "estabilidad" a las personas con discapacidad.

"Su ministerio lleva el nombre de derechos sociales, no de promesas sociales, no de intenciones sociales. Y un derecho que no se puede ejercer por la falta de convocatoria no es un derecho, es papel mojado con sello oficial", ha recalcado.

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