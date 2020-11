Macarena García, Premio Luz del Festival de Huelva, defiende que es el momento de "tratar a la cultura como se merece"

HUELVA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Macarena García recibe este viernes el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con el que la muestra quiere reconocer su talento y su trayectoria en cine, televisión y teatro.

Aunque la entrega se llevará a cabo durante el acto de clausura de la 46 edición, García ha podido valorar ya lo que supone para ella este reconocimiento durante una rueda de prensa virtual, en la que ha estado acompañada por el director del certamen, Manuel H. Martín, quien ha asegurado que la actriz representa a la perfección "la luminosidad, la luz y el color" que el Festival de Huelva ha pretendido poner a "un año gris" con su celebración online.

Macarena García ha confesado que le hizo "mucha ilusión", sobre todo, en la "extraña situación" actual, marcada por la pandemia, "donde todos estos detalles bonitos son de agradecer". Como espectadora y profesional del cine, la actriz ha agradecido a Huelva que celebre su festival en un formato online y ha asegurado ser consciente de que supone "un esfuerzo" que, a su juicio, está saliendo "muy bien".

La actriz ha asegurado también que Huelva es "un destino" que tiene "muy pendiente" en su agenda. "Todo el mundo me habla de la belleza de Huelva y me da mucha pena no haber podido ir", ha dicho.

En cualquier caso, García ha garantizado que visitará Huelva durante la próxima edición del festival. "No pienso faltar el año que viene, tenía muchas ganas de ir, me apetecía compartir cine y conversaciones, a la próxima voy, no os olvidéis de mí" ha pedido. La actriz ha recordado que nunca había estado en el Iberoamericano pero tiene referencias sobradas de él y ha calificado como "un lujazo" recibir el Premio Luz.

"Es un festival que todos conocemos y tener un premio de un festival como este es muy emocionante porque hace una labor maravillosa, que es establecer un diálogo entre el cine iberoamericano y español, que creo que están en un momento, ambos, de mucha riqueza", ha asegurado.

La actriz ha valorado la situación actual que está viviendo el sector cinematográfico y ha asegurado que le "da mucha pena ver lo que está pasando con las salas cines", sobre todo, porque "hay cierta incoherencia porque no hay brotes en los cines".

Al atravesar el cine "un momento delicado todo lo que sea apoyarlo es más necesario que nunca", ha dicho. "Yo soy una apasionada de ir al cine, juntarte con gente para ver una película, llorar, reír... Tiene una magia que no se vive desde casa y tenemos que protegerlo porque está en una situación peligrosa, lo estaba antes y ahora más y tenemos que darle el valor que tiene y recordar el bien que hace", considera García.

En este sentido, la galardonada con el Premio Luz del festival considera que "la cuarentena ha sido muy clarividente para ver que la cultura es necesaria, no es un capricho" del que se pueda prescindir. "No sé cómo habríamos podido vivir una situación como esa sin ella, ha sido una oportunidad muy buena para ver el bien que nos hace y sería interesante que habiendo visto su importancia se la diéramos y tratáramos a la cultura como se merece", ha defendido.

La actriz ha contado que la pandemia la sorprendió rodando la serie 'Paraíso' para Movistar+ y la película 'El arte de volver' de Pedro Collantes. "Ambas se paralizaron y las retomé después, tuve la suerte de que se pudieron reanudar" ha valorado. Ahora, García afronta el futuro con tranquilidad, ya que su próximo rodaje es en primavera. "Ahora estoy bastante tranquila y aprovechando para hacer otro tipo de cosas, ir a clases de cerámica, cocinar, ir al cine, leer", ha contado.

Macarena García (Madrid, 1988) debutó en 2012 en el cine con Pablo Berger en 'Blancanieves', donde obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de San Sebastián, además del Goya a la Mejor Actriz Revelación. Más adelante ha participado en varios títulos como 'El arte de volver', de Pedro Collantes --presentada en el 77 Festival de Venecia--, 'Todos están muertos', dirigida por Beatriz Sanchís; 'Palmeras en la nieve', dirigida por Fernando Gómez Molina --nominada a Mejor Actriz Secundaria en los Premios Unión de Actores--; 'La llamada', de Javier Calvo y Javier Ambrossi; o 'Ventajas de viajar en tren', dirigida por Aritz Moreno.

Se ha formado con Andrés Lima, Fernando Piernas, Lorena Bayonas e Ivana Chubbuck, entre otros. La escuela de Carmen Senra y la Academia Broadway fueron los centros elegidos por la actriz para aprender a interpretar la música con su cuerpo.

En teatro, ha destacado por su trabajo en la obra 'La llamada' en el Teatro Lara, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, por la que obtuvo el Fotogramas de Plata a la Mejor Actriz de Teatro.

También ha participado en series de televisión como 'La otra mirada', 'Paquita Salas' y 'Paraíso', de Movistar+; 'El Ministerio del Tiempo', 'Punta Escarlata', 'El internado' o 'Amar en tiempos revueltos'.

Además de la proyección de la actriz Macarena García, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha reconocido también durante esta 46 edición la trayectoria profesional del director Alberto Rodríguez y el actor Eduard Fernández con la entrega de sendos Premios Ciudad de Huelva.