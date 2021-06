La Malagueta recibe esta semana a Martirio, Kike Amat y Javier Gomá e inaugura la antesala del Festival DOC DOC

MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga continúa con su programación e inaugura esta semana con el DOC DOC preview, la antesala del Festival DOC DOC de cine documental y literatura de La Térmica, en sesión matinal los días 7 y 8 con sesiones dedicadas a autores argentinos.

Por otra parte, la artista internacional Martirio visitará el centro el martes con un monólogo cantado dedicado a la mujer y la copla. Maribel Quiñones Gutierrez 'Martirio', medalla al Mérito de las Bellas Artes 2019, es un referente internacional de la cultura de las artes españolas de las últimas décadas. Han pasado 30 años entre sus discos 'Estoy mala' y 'A bola de Nieve'.

Con una carrera artística musical llena de atrevimientos, experimentos, colaboraciones, reconocimientos y la reverencia del público entendido, Martirio será la invitada en el ciclo 'Flamenco' acompañada por la coordinadora del mismo, Beatriz del Pozo, bailaora, profesora y promotora de flamenco. El evento que tendrá un formato especial de monólogo cantado, no se retransmitirá por streaming y será presencial con el acceso libre desde media hora antes y hasta completar aforo.

En las matinales de los miércoles la cita de la semana será con el ciclo 'La Música en la Historia', y la musicóloga Belén Vega, dedicada al afrocubanismo de Alejo Carpenter. Este evento será presencial.

El mismo miércoles día 9, el escritor Kiko Amat presentará su último libro 'Revancha' junto a la periodista cultural Isabel Bellido en otro encuentro del 'ciclo 451'. Será presencial, con acceso libre hasta completar aforo y venta de libros y firma del autor tras finalizar el acto; además será retransmitida por streaming a través del canal de Youtube del centro.

Además y para finalizar la semana, el filósofo y dramaturgo Javier Gomá será el invitado del doctor José Antonio Trujillo en la segunda cita del ciclo 'Demasiado Humanos'. La dignidad es el concepto más revolucionario del siglo XX, dotado de tal fuerza transformadora que su mera invocación, como si de una palabra mágica se tratara, ha servido para remover pesados obstáculos que frenaban el progreso moral de la humanidad dando impulso a su avance en la última etapa. En esta ocasión además de poder asistir de manera presencial con entrada libre y hasta completar aforo, será retransmitido por streaming desde el canal del centro en Youtube.

Toda la información se puede consultar en la web www.cclamalagueta.com y los perfiles que el centro tiene en Twitter , Facebook, Instagram y Youtube, han precisado desde la Diputación de Málaga.

Como antesala del festival que se celebra en La Térmica dedicado al cine documental y literatura tendrán lugar dos citas con el cine documental argentino, con la proyección los días 7 y 8 de junio de las dos películas documentales: 'Cortázar y Antín: Cartas iluminadas', de Cinthia Rajschmir y 'Los 327 cuadernos de Ricardo Piglia' del director Andrés Di Tella, a las que seguirán dos charlas con el escritor y periodista Guillermo Busutil y el poeta, narrador y gestor cultural Alfredo Taján, respectivamente. La asistencia es con reserva pudiéndose elegir las sesiones a través de un formulario alojado en la página de La Térmica.

La exposición colectiva resultante de la convocatoria 'Smart Gallery - I Concurso de fotografía móvil: Extraños en la ciudad' continua hasta finales de junio. Asimismo la exposición 'The Beatles vs The Rolling Stones', homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, sigue sin fecha de finalización con la posibilidad de concertar visitas guiadas (infolamalagueta@malaga.es).