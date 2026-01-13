Abre un carril de la C-16 en Olvan y Casserres (Barcelona) en ambos sentidos

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Cataluña (España). El corte es una protesta de los trabajadores del campo tras la noticia de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Eu - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La C-16 ha reabierto este martes sobre las 14.15 horas uno de sus carriles en Olvan (Barcelona) tras finalizar las tareas de limpieza, así como en dirección norte a su paso por Casserres (Barcelona), según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los camiones y equipos de limpieza han estado en la vía desde primeras horas de la mañana para retirar los escombros tras el bloqueo de los agricultores catalanes, que protestaban contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur.

En este sentido, habían realizado desde el pasado jueves movilizaciones y cortes de vías a lo largo del territorio contra el tratado y, además de la AP-7 --todavía sin circulación por tareas de limpieza-- y la C-16, también se habían bloqueado la C-38 a su paso por el Coll d'Ares (Girona) y los accesos al Port de Tarragona de la T-11 y la A-27.