Agricultores catalanes mantienen los bloqueos de vías contra el acuerdo UE-Mercosur

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Cataluña (España). El corte es una protesta de los trabajadores del campo tras la noticia de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Eu - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores que se movilizan desde este jueves en diversos puntos del territorio catalán para protestar contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur mantienen las movilizaciones y bloqueos en carreteras este domingo por la mañana.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) vía X siguen cortadas la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona); la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona) ; la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona y en la C-38, en su paso por el Coll d'Ares, está restringido el paso de camiones.

La organización Revolta Pagesa ha convocado una manifestación para este domingo a mediodía en Tarragona para protestar contra el acuerdo comercial.