Mercosur.- Asincar celebra la suspensión termporal del acuerdo de la UE con Mercosur

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias (Asincar) ha manifestado su satisfacción ante la reciente decisión del Parlamento Europeo de frenar la ratificación del acuerdo comercial con Mercosur para solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de Asincar, Eduardo Pérez, ha indicado que esta medida es "fundamental", ya que, según su valoración y de diversas organizaciones del sector, este tratado "es muy perjudicial para el sector cárnico, así como para la apicultura y la faba, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la estabilidad de una industria clave".

El impacto de este acuerdo sería "altamente negativo", ha dicho, debido a la creación de un escenario de "incertidumbre y desequilibrio competitivo". El sector cárnico en Asturias da empleo a 832 personas y alcanza una cartera de negocio anual de 118,70 millones de euros, según los datos de Asincar.